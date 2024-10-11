Любителям зимнего купания запретили купаться на Луцавсале

Любителям зимнего купания рекомендуется использовать другие официальные места купания Рижского самоуправления - на Кипсале, в Румбуле, Бабелитисе, Вецаки и Вакарбулли.

Повторное взятие проб воды для купания будет произведен 15 октября, а результаты будут готовы к 18 октября.

Принимая во внимание растущий интерес к зимнему купанию, департамент по жилью и среде уже несколько лет в зимний период обеспечивает взятие проб воды для купания на нескольких пляжах раз в месяц, если водоем не замерз.

Кроме того, в этих местах для купания доступны кабинки для переодевания, передвижные санузлы, пляжные скамейки.

Все официальные места для купания открыты для купальщиков, но они должны соблюдать осторожность и безопасность на воде, так как спасатели муниципальной полиции Риги организуют спасение только во время официального купального сезона, с 15 мая по 15 сентября.

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