В Риге в месте для купания на Даугаве "Луцавсалский залив" констатировано плохое качество воды, поэтому купаться там сейчас запрещено, сообщает Рижская дума.
Любителям зимнего купания запретили купаться на Луцавсале
Любителям зимнего купания рекомендуется использовать другие официальные места купания Рижского самоуправления - на Кипсале, в Румбуле, Бабелитисе, Вецаки и Вакарбулли.
Повторное взятие проб воды для купания будет произведен 15 октября, а результаты будут готовы к 18 октября.
Принимая во внимание растущий интерес к зимнему купанию, департамент по жилью и среде уже несколько лет в зимний период обеспечивает взятие проб воды для купания на нескольких пляжах раз в месяц, если водоем не замерз.
Кроме того, в этих местах для купания доступны кабинки для переодевания, передвижные санузлы, пляжные скамейки.
Все официальные места для купания открыты для купальщиков, но они должны соблюдать осторожность и безопасность на воде, так как спасатели муниципальной полиции Риги организуют спасение только во время официального купального сезона, с 15 мая по 15 сентября.
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