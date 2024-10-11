Генсек НАТО призвал союзников не обращать внимания на ядерные угрозы Путина

Союзники по НАТО не должны бояться ядерных угроз, к которым прибегает Кремль в попытке ослабить военную помощь Украине со стороны Запада, полагает новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте. "Нет, не стоит, да они и не обращают", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью британскому телеканалу Sky, обнародованном вечером в четверг, 10 октября.

По словам Рютте, начинающиеся на следующей неделе ядерные учения стран НАТО продемонстрируют готовность альянса ответить на угрозы Кремля. "НАТО сильна. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность НАТО, противостоять любой угрозе. И нас никогда не запугают не входящие в НАТО страны, которые пытаются нам угрожать. Это бесполезно, пусть он (Путин) лучше прекратит это делать", - подчеркнул генсек альянса.

"Очень важно, чтобы мы проверяли и укрепляли нашу оборону. Мы также ясно дали понять нашим противникам, что готовы ответить на любую угрозу", - добавил он.

Угрозы Кремля