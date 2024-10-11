Раймунд Анджейчак указал, что в случае, если российские войска пересекут границу Литвы, последует "незамедлительный ответ".

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", - сказал он.

О возможном нападении на страны Балтии на конференции говорил и советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.

По мнению Анджейчака, агрессия России в Украине дают западу "несколько лет времени". Если Киев проиграет и Беларусь станет полноценным членом союза государств, "у нас будет одна российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно". В таком случае Польша и Литва будут окружены российскими войсками.

Он уверен, что европейские страны "должны взять инициативу в свои руки", чтобы предотвратить агрессию и показать России, к каким последствиям может привести нападение на Польшу или Литву.