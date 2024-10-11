Если Россия нападет на страны Балтии, запад ответит нападением на Санкт-Петербург, заявил на конференции Defending Baltics бывший начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак, сообщает Bild. Фрагменты из этой публикации цитирует польский портал Onet.
Польский генерал: Москва должна понять, что нападение на Польшу или страны Балтии будет означать конец самой России (1)
Раймунд Анджейчак указал, что в случае, если российские войска пересекут границу Литвы, последует "незамедлительный ответ".
"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", - сказал он.
О возможном нападении на страны Балтии на конференции говорил и советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.
По мнению Анджейчака, агрессия России в Украине дают западу "несколько лет времени". Если Киев проиграет и Беларусь станет полноценным членом союза государств, "у нас будет одна российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно". В таком случае Польша и Литва будут окружены российскими войсками.
Он уверен, что европейские страны "должны взять инициативу в свои руки", чтобы предотвратить агрессию и показать России, к каким последствиям может привести нападение на Польшу или Литву.
Россия должна понять, что нападение на Польшу или страны Балтии будет означать конец самой России. Даже без применения ядерного оружия. Это единственный способ удержать Кремль от подобной агрессии, сказал польский генерал.
Анджейчак утверждает, что
для этих целей Варшава уже приобрела "800 ракет с радиусом действия до 900 километров" на случай, если придется реагировать на атаки Москвы.
"Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли задействовать статью пять", - заявил командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас. Для этих целей Литва, например, приобрела у США ракетные системы HIMARS.
Региональный эксперт по кибербезопасности, не пожелавший называть своего имени, также сказал Bild: "Если Россия нападет на нас, мы хорошо подготовились. Мы не хотим, чтобы они верили, что в Москве по-прежнему будет работать метро или лифты".
Его страна разработала концепцию, призванную вызвать у России "системный шок", который, как надеется эксперт, в краткосрочной перспективе остановит Кремль от "изнурительной войны на истощение, которую мы не сможем выиграть", заявил порталу эксперт.
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