"Между мечтой и реальностью". В Риге пройдет выставка современных армянских художников

Уже само название выставки подсказывает конфликт между идеалом и действительностью, который пронизывает все работы. Должно ли искусство создавать пространство идеальной утопии и предлагать нам мир фантазий? Или его задача - открыто говорить о суровых реалиях, обнажая все трагичные проблемы современности? А может, автор на самом деле никому ничем не обязан и интерпретация изображенного - это исключительно ответственность зрителя? И наконец, в условиях бесконечных мировых кризисов, катастроф и войн возникает вопрос: зачем нам искусство сейчас?

Ответы на эти вопросы зритель может найти в работах армянских художников. Волшебный сон, наполненный красками, воспоминаниями и радостью в реалистичной живописи "Творение" Арута Овсепяна погружает нас в мир личных воспоминаний автора.

Фото: Publicitātes foto

В то время как соседствующие с ним сюрреалистические цифровые работы Гели POLIVKA - это мечты о космосе как идеальном пространстве, где не существует стереотипов и государственных границ.

Polivka Фото: Publicitātes foto