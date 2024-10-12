В Риге пройдет выставка работ современных армянских художников "Между мечтой и реальностью". Эта экспозиция предлагает зрителям задуматься о том, как наши ожидания формируют восприятие окружающего мира и как реальность, в свою очередь, влияет на наши мечты. Кураторы выставки - Артур Чех и Екатерина Дракунова.
"Между мечтой и реальностью". В Риге пройдет выставка современных армянских художников
Уже само название выставки подсказывает конфликт между идеалом и действительностью, который пронизывает все работы. Должно ли искусство создавать пространство идеальной утопии и предлагать нам мир фантазий? Или его задача - открыто говорить о суровых реалиях, обнажая все трагичные проблемы современности? А может, автор на самом деле никому ничем не обязан и интерпретация изображенного - это исключительно ответственность зрителя? И наконец, в условиях бесконечных мировых кризисов, катастроф и войн возникает вопрос: зачем нам искусство сейчас?
Ответы на эти вопросы зритель может найти в работах армянских художников. Волшебный сон, наполненный красками, воспоминаниями и радостью в реалистичной живописи "Творение" Арута Овсепяна погружает нас в мир личных воспоминаний автора.
В то время как соседствующие с ним сюрреалистические цифровые работы Гели POLIVKA - это мечты о космосе как идеальном пространстве, где не существует стереотипов и государственных границ.
Ироничные бытовые драмы в панковской живописи Ани Чопурян, больше похожие на алкогольный трип, резко контрастируют с меланхоличными и созерцательными пейзажами серии "Придорожная энтропия" Седрака Великодного. В них одиночество и безвременье бесконечных дорог и заброшенных ландшафтов провинциальной Армении становятся универсальной метафорой постсоветского опыта, от которого и рижский зритель теряется во времени и чувствует ностальгию.
Трансформирующиеся, но обезличенные тела в работах Серо Согомоняна символизируют не только эволюцию души, но и отчаянную попытку справиться с личной травмой войны.
Концептуально и физически все эти работы объединяет тотальная инсталляция из хвороста, битума и воска Артуша Петросяна, чьи произведения буквально создаются огнем и намеренно недолговечны, что символизирует эфемерность человеческого бытия.
Работы - от трагичных образов геополитических кризисов до поэтической тишины пустых пейзажей - приглашают зрителей сравнить свой постсоветский опыт с тем, что переживают армянские художники, и, возможно, обнаружить множество пересечений. Это и заброшенные объекты и здания, оставленные после распада СССР, и война, которая постоянно напоминает о себе на границах, и сегрегация общества, когда каждый изолируется в собственном мире.
Все участники выставки - резиденты АртКвартала, некоммерческого объединения художников, которое находится в самом сердце Еревана. Это не просто сообщество, а целый творческий мир, живущий по своим правилам.
Выставка пройдет с 17 октября по 1 декабря в Masa Gallery по адресу улица Элизабетес, 67. Вход - бесплатный. Время работы - со среды по воскресенье с 14:00 до 22:00.
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