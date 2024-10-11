Наступление российской армии в Курской области: что известно

Об атаке российских войск на нескольких участках в Кореневском и Суджанском районах и «как минимум частичном прорыве обороны ВСУ» вечером 10 октября написал и телеграм-канал «Рыбарь». Позже он опубликовал карту района боевых действий, из которой следует, что части ВСУ в Любимовке находятся в полукольце, но не в полном окружении, как утверждал Подоляка.

Фото: BBC

Обострение ситуации подтверждали и украинские источники.

«Россияне что-то полезли ударно на Любимовку на Курщине, даже технику не жалеют, пошла там бойня», — писал 10 октября «Бахмутский демон».

«Враг продавил левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины. […] Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее»», — сообщал тогда же украинский OSINT-портал DeepState. По его информации, самые тяжелые бои шли в районе Новоивановки, где «вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам».

ВСУ продолжают контролировать Суджу и значительную часть Суджанского района, а также не прекращают атаки в соседнем Глушковском районе Фото: Reuters

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К утру 11 октября тон сообщений украинских телеграм-каналов о ситуации в Курской области стал более оптимистичным — одни сообщали об успешном отражении российских атак, другие даже утверждали, что россияне якобы попали в ловушку. Объективных доказательств этому нет.

DeepState описывает обстановку в Курской области более осторожно.