Российская армия развернула наступление в Суджанском и Глушковском районах Курской области, часть которых была в августе захвачена украинскими войсками. В четверг, 10 октября, поступали сообщения о значительном продвижении российских войск и об угрозе окружения некоторых частей ВСУ. Однако эта информация была отрывочной и неофициальной. В пятницу очевидцы событий и блогеры продолжали рассказывать об ожесточенных боях сразу на нескольких направлениях этого участка фронта.
Наступление российской армии в Курской области: что известно
Первые сообщения об очередной активизации российских сил на оккупированной ВСУ территории Курской области стали поступать еще 8 октября. Два дня спустя появились признаки того, что это не рядовая попытка наступления, а часть довольно крупной операции.
Из официальных сообщений воюющих сторон невозможно получить ясное представление о ситуации в Курской области. Об изменении обстановки пишут в основном авторы телеграм-каналов со ссылкой на участников событий — их сообщения нередко бывают противоречивы.
Российский блогер Юрий Подоляка 10 октября заявил об атаке двумя колоннами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота — с севера по направлению на Зеленый Шлях и с запада в обход через Толстый Луг.
«И к 11.00 они полностью окружили гарнизон ВСУ в Любимовке, обрезав ему все пути к отступлению», — утверждал Подоляка. Его информацию подхватили и другие Z-блогеры, хотя некоторые из них указывали, что ситуация на самом деле гораздо более сложная, и призывали не опережать события.
Одновременно стали поступать сообщения о других, вероятно, отвлекающих российских ударах по Суджанскому выступу, который удерживают украинские войска — в районе Плехово и Мартыновки на востоке, Малой Локни на севере, Ольговки на северо-западе и села Веселое на западе.
Об атаке российских войск на нескольких участках в Кореневском и Суджанском районах и «как минимум частичном прорыве обороны ВСУ» вечером 10 октября написал и телеграм-канал «Рыбарь». Позже он опубликовал карту района боевых действий, из которой следует, что части ВСУ в Любимовке находятся в полукольце, но не в полном окружении, как утверждал Подоляка.
Обострение ситуации подтверждали и украинские источники.
«Россияне что-то полезли ударно на Любимовку на Курщине, даже технику не жалеют, пошла там бойня», — писал 10 октября «Бахмутский демон».
«Враг продавил левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины. […] Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее»», — сообщал тогда же украинский OSINT-портал DeepState. По его информации, самые тяжелые бои шли в районе Новоивановки, где «вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам».
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К утру 11 октября тон сообщений украинских телеграм-каналов о ситуации в Курской области стал более оптимистичным — одни сообщали об успешном отражении российских атак, другие даже утверждали, что россияне якобы попали в ловушку. Объективных доказательств этому нет.
DeepState описывает обстановку в Курской области более осторожно.
«Ситуация в Курской области остается сложной, но контролируемой. Была тяжелая и напряженная ночь, Силы обороны Украины действительно проводят стабилизационные действия, но восстановить контроль над всем утраченным еще не удалось. Враг во время штурмовых действий понес немалые потери, соответственно закрепляться дальше им будет тяжело. Хуже всего сейчас, пожалуй, в Любимовке, но надо подождать, чем закончится новый раунд маневренной войны», — пишет украинский телеграм-канал.
Столь же осторожно говорит о ситуации на Курском направлении и российский канал «Архангел спецназа Z». По его данным, продолжаются бои вблизи границы, причём атакуют обе стороны. Он также сообщает о взятии российскими войсками населённого пункта Зеленый Шлях и успехе в районе села Ольговка, хотя и без подробностей.
«Никакие колонны ВСУ не бегут из Курской области. В ходе накатов противник оставил свои позиции и практически потерял контроль над четырьмя населенными пунктами, но никаких колонн, бегущих к Сумам — не было. Противник вводит и подтягивает резервы для совершения наступательных действий», — сообщает «Архангел спецназа Z».