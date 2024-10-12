Предвыборный штаб кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа обратился к Белому дому и Секретной службе США с просьбой усилить меры безопасности в последние недели перед выборами, сообщила 11 октября The New York Times (NYT).
Штаб Трампа запросил военные средства для охраны из-за угроз Ирана
По данным источников NYT, старший советник предвыборного штаба Трампа Сьюзи Уайлс связалась с администрацией Белого дома и руководством Секретной службы и потребовала дополнительных мер безопасности, поскольку безопасность Трампа остается под угрозой.
Уайлс сказала, что Трампу пришлось отложить или даже отменить некотоыре важные мероприятия из-за нехватки агентов Секретной службы.
Предвыборный штаб Трампа запросил сложные засекреченные военные средства, которые используют при работе с действующими президентами.
В частности, штаб потребовал использовать пуленепробиваемое стекло на предвыборных мероприятиях в ключевых штатах, где будет выступать Трамп, а также распространить ограничения на полеты над резиденциями Трампа и местами проведения его митингов.
Неназванный источник в Секретной службе США рассказал изданию, что ведомство работает по этому вопросу с Белым домом и Пентагоном.
Газета Washington Post (WP) сообщила, что союзник Трампа, конгрессмен Майкл Уолтц, направил письмо в Секретную службу с просьбой предоставить Трампу военный самолет для полетов или дополнительную защиту его частного самолета.
Бывшие официальные лица США сообщили WP, что им не известно о том, чтобы каким-либо кандидатам в президенты предоставлялись военные самолеты, а один источник назвал удовлетворение таких запросов "экстраординарным". По данным издания, штаб Трампа также потребовал, чтобы кандидата от республиканской партии перевозили на военном транспорте.
Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт объявил, что
президент США Джо Байден "дал указание Секретной службе обеспечить бывшему президенту Трампу самый высокий уровень защиты".
В свою очередь, представитель Секретной службы заявил, что "бывшему президенту обеспечен высший уровень защиты".
Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми сообщил WP, что служба временно ограничивает полеты над резиденцией Трампа и во время его путешествий, предоставляя "высший уровень технического оборудования безопасности" и регулярно привлекает Министерство обороны США для обеспечения безопасности Трампа.
The Washington Post сообщает, что отмечает, что запросы от штаба Трампа поступили после того, как правительство США предупредило советников экс-президента, что "Иран по-прежнему замышляет его убийство".
Источники издания утверждают, что советники Трампа были обеспокоены опасностью, которая исходит от беспилотников и ракет.
Пресс-секретарь Трампа отказалась от комментариев The Washington Post.
Федеральное бюро расследований США в настоящее время расследует два покушения на Дональда Трампа. Первое произошло в Пенсильвании 13 июля, когда Трамп был ранен в ухо, а сам стрелок был убит снайпером.
Второй инцидент произошел в Палм-Бич, штат Флорида, возле гольф-клуба, где остановился Трамп. Сотрудники службы безопасности заметили в кустах ствол винтовки, после чего открыли огонь и подозреваемого задержали. Источник сообщил The Washington Post, что нет никаких доказательств причастности Ирана к покушению, но ФБР не исключает такой возможности.
В сентябре сотрудники Дональда Трампа объявили, что канцелярия директора Национальной разведки США предупредила, что Иран угрожает убить Трампа.
Затем Трамп заявил на митинге, что если бы он был президентом и одному из ведущих кандидатов на выборах угрожали, он бы сказал Ирану, что "разобьет вдребезги" его крупнейшие города.
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