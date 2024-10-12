Штаб Трампа запросил военные средства для охраны из-за угроз Ирана

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт объявил, что

президент США Джо Байден "дал указание Секретной службе обеспечить бывшему президенту Трампу самый высокий уровень защиты".

В свою очередь, представитель Секретной службы заявил, что "бывшему президенту обеспечен высший уровень защиты".

Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми сообщил WP, что служба временно ограничивает полеты над резиденцией Трампа и во время его путешествий, предоставляя "высший уровень технического оборудования безопасности" и регулярно привлекает Министерство обороны США для обеспечения безопасности Трампа.

The Washington Post сообщает, что отмечает, что запросы от штаба Трампа поступили после того, как правительство США предупредило советников экс-президента, что "Иран по-прежнему замышляет его убийство".

Источники издания утверждают, что советники Трампа были обеспокоены опасностью, которая исходит от беспилотников и ракет.

Пресс-секретарь Трампа отказалась от комментариев The Washington Post.

Федеральное бюро расследований США в настоящее время расследует два покушения на Дональда Трампа. Первое произошло в Пенсильвании 13 июля, когда Трамп был ранен в ухо, а сам стрелок был убит снайпером.

Второй инцидент произошел в Палм-Бич, штат Флорида, возле гольф-клуба, где остановился Трамп. Сотрудники службы безопасности заметили в кустах ствол винтовки, после чего открыли огонь и подозреваемого задержали. Источник сообщил The Washington Post, что нет никаких доказательств причастности Ирана к покушению, но ФБР не исключает такой возможности.

В сентябре сотрудники Дональда Трампа объявили, что канцелярия директора Национальной разведки США предупредила, что Иран угрожает убить Трампа.

Затем Трамп заявил на митинге, что если бы он был президентом и одному из ведущих кандидатов на выборах угрожали, он бы сказал Ирану, что "разобьет вдребезги" его крупнейшие города.

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