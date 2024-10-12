Премьер-министр Эвика Силиня во время встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем предпочла одеться классически - черный пиджак, белая юбка-карандаш, но была и "изюминка"...
Учитесь быть стильными: Эвика Силиня в шарфике с леопардовым принтом
"Изюминкой" стал шарф с леопардовым принтом, который не только послужил модным аксессуаром, но и идеально подошел к цвету волос и осеннему макияжу Эвики Силини. Очень красиво!
Галерея: Эвика Силиня во время встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем
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