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Sergejs Tihomirovs

Учитесь быть стильными: Эвика Силиня в шарфике с леопардовым принтом

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Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja, TVNET kolāža

Премьер-министр Эвика Силиня во время встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем предпочла одеться классически - черный пиджак, белая юбка-карандаш, но была и "изюминка"...

"Изюминкой" стал шарф с леопардовым принтом, который не только послужил модным аксессуаром, но и идеально подошел к цвету волос и осеннему макияжу Эвики Силини. Очень красиво!

Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Галерея: Эвика Силиня во время встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем

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