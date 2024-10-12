Немецкий спецназ отправят охранять инфраструктуру на Балтике

СМИ: Киев обсуждал взрыв на "Северных потоках" еще до войны

По информации Der Spiegel, операция, направленная против газопровода "Северный поток", начала задумываться еще за несколько лет до полномасштабной войны РФ против Украины. По данным журнала, на первом этапе группа, подотчетная тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, искала водолазов, способных работать на глубине до 100 м и готовых пойти на серьезный риск для здоровья. Планированием операции против "Северного потока - 1" и достроенного к тому моменту "Северного потока - 2", предположительно, занимался бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, он же руководил ее проведением.

Диверсия на газопроводах в сентябре 2022 года

Взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран, включая Германию.

Киев опроверг сообщения о каком-либо участии Украины в подрыве российских газопроводов в Балтийском море. В беседе с агентством Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "такая атака может быть осуществлена только при наличии больших технических и финансовых ресурсов". "А у кого все это было на момент атаки? Только у России", - утверждал он.

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