Видео Раскрыта новая информация о гражданине Латвии, который сбежал из российской армии

Первоначально VDD возбудила уголовное дело в отношении мужчины за нарушение запрета на службу в армии РФ.

В ходе расследования VDD установила, что человек не только служил в вооруженных силах страны-агрессора, но и участвовал в боевых действиях в Украине. VDD приняла решение дополнительно квалифицировать деятельность лица в рамках уголовного процесса в соответствии со статьей Уголовного закона, а именно как активное незаконное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, заявили в службе.

Мерой безопасности для лица является содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 октября, в Шкилбенской волости пограничники задержали подданного Латвии, который незаконно пересек границу государства со стороны России.

Госпогранохрана начала в отношении него уголовный процесс по первой части 284-й статьи Уголовного закона, то есть за намеренное незаконное пересечение внешней границы государства.

Как рассказал TV3 начальник Вилякского управления Государственной пограничной службы Марек Ляхнович, задержание произошло на заросшем кустарниками поле.

"Он даже не ожидал этого. Не смогли отреагировать и предпринять попытки сопротивления, побега", - заявил Ляхнович.

Мотивацию дезертира попытаются установить следователи. Мужчина находится под стражей, ему грозит два уголовных процесса.

Подробнее смотрите в сюжете!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!