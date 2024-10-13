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Атака дронов на севере Израиля: ранены около 40 человек

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Последствия обстрела города Хайфа на севере Израиля 12 октября
Последствия обстрела города Хайфа на севере Израиля 12 октября Фото: DW: AHMAD GHARABLI/AFP

Около 40 человек получили ранения в городе Биньямина - Гиват-Ада на севере Израиля в результате атаки двух дронов. БПЛА выпустила ливанская радикальная группировка "Хезболлах", сообщили израильские военные.

Около 40 человек получили ранения в городе Биньямина - Гиват-Ада на севере Израиля в результате атаки двух дронов. Об этом вечером в воскресенье, 13 октября, сообщили информагентства dpa и Associated Press.

Четверо раненых были доставлены в больницу в критическом состоянии, передают израильские СМИ со ссылкой на национальную медицинскую службу скорой помощи "Маген Давид Адом". Состояние еще пятерых пострадавших врачи оценивают как серьезное, остальные получили легкие травмы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дроны выпустила с территории Ливана местная террористическая группировка "Хезболлах". Один из дронов израильским военным, по их словам, удалось перехватить.

Целью боевиков при этом могло быть место сбора военнослужащих ЦАХАЛ рядом с городом Биньямина - Гиват-Ада, пишут СМИ.

Удар "Хезболлах" по Израилю в праздничный день

В субботу, 12 октября, ливанская радикальная группировка подвергла Израиль массированному обстрелу: ЦАХАЛ зафиксировал запуск по территории страны 320 ракет и снарядов. Большая часть ракет и беспилотников была перехвачена израильской ПВО, остальные упали в открытой местности, сообщили израильские военные. Двое израильтян получили при этом легкие осколочные ранения недалеко от северного города Акко.

12 октября в 2024 году отмечался один из главных еврейских праздников - Йом Кипур.

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