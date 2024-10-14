Новая база ПРО США в Польше сможет сбивать российские ракеты

Йенс Столтенберг, на тот момент занимавший должность генсека НАТО, утверждал, что система была приведена в полную операционную готовность. "Баллистические ракеты широко использовались в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонительный альянс мы не можем игнорировать эту угрозу", - заявлял тогда Столтенберг.

Новая база ПРО станет второй в Европе

После официального открытия базы на севере Польши в Европе будет уже два таких объекта. Первый находится близ населенного пункта Девеселу в Румынии - эта база была введена в строй еще в 2016 году. Кроме того, элементами "противоракетного щита НАТО" являются четыре эсминца ВМС США, размещенные на постоянной основе в испанском городе Рота, а также радар раннего оповещения в турецком Куреджике.

В Генштабе РФ в свою очередь ранее заявляли, что развернутые на базах ПРО в Румынии и Польше универсальные установки Mk-41 могут использоваться не только в оборонительных целях, но и для пусков крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk. В связи с этим в Минобороны России обещали разместить комплексы "Искандер" в Калининградской области, напоминает The Moscow Times.

В свою очередь экс-глава Генштаба Польши Раймунд Анджейчак 11 октября заявил, что в случае нападения России на страны Балтии Запад ответит ударом по Санкт-Петербургу. Варшава уже закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 км для этих целей, добавил он.

Польша призвала США снять военные ограничения для Украины

Месяц назад Радослав Сикорский во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Варшаву заявил, что Украине нужно дать разрешение бить западным оружием по целям в глубине территории РФ для самообороны. Президент РФ Владимир Путин в тот же день 12 сентября заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться", пригрозил он.

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