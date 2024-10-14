Старейший женский хор Латвии завоевал золото на конкурсе в Греции

Всего в конкурсе приняли участие 26 хоров из 14 стран.

"Это был наш первый международный конкурс хоров за пределами Латвии с момента восстановления хора в 2001 году, поэтому результатом мы очень довольны. Гордимся тем, что имя Латвии, а также произведения четырех латышских композиторов прозвучали на выступлении такого уровня. Мы с радостью показали миру цвета латвийских студенческих корпораций", - говорит дирижер и художественный руководитель хора Даце Бите.

В конкурсе хор исполнил в общей сложности шесть произведений а капелла (без инструментального сопровождения) - "Sta nioloyia tou kerou" греческого композитора Никоса Цотры, "Аллилуйя" американского композитора Рэндалла Томпсона, "Ods pokrita no ozola" латышского композитора Петериса Васкса, "Long road" Эрика Эшенвалда, "Dindaru dandaru" Лауры Екабсоне и "Ticība".

Женский хор S!P!K! был основан в 1927 году, восстановлен в 2001 году, а возобновил активную деятельность в 2011 году. В нем поют только члены латвийских студенческих корпораций.





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