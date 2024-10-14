В воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Земгале погиб мотоциклист, сообщает Государственная полиция.
В Земгале в результате трагической аварии погиб мотоциклист
Инцидент произошел в Бауском крае, на территории волости Вецумниеку, вблизи карьера Звиргдес. Около 14:00 было обнаружено тело 59-летнего мотоциклиста 1964 года рождения, рядом находился его мотоцикл. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 79 ДТП, восемь аварий были с пострадавшими. Среди пострадавших было три пешехода, один велосипедист и один водитель электроскутера.
За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 467 протоколов, в том числе 204 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.
За вождение в состоянии опьянения задержаны 12 водителей автомобилей и мотоциклов, в том числе восемь находились в сильном опьянении и понесут уголовную ответственность.
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