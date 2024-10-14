В Земгале в результате трагической аварии погиб мотоциклист

Инцидент произошел в Бауском крае, на территории волости Вецумниеку, вблизи карьера Звиргдес. Около 14:00 было обнаружено тело 59-летнего мотоциклиста 1964 года рождения, рядом находился его мотоцикл. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.



За минувшие сутки в стране зарегистрировано 79 ДТП, восемь аварий были с пострадавшими. Среди пострадавших было три пешехода, один велосипедист и один водитель электроскутера.