Bolt Food усилит контроль за безопасностью еды и будет проверять гигиену курьеров

Как указали представители предприятия, некоторые из этих действий будут контролироваться Продовольственно-ветеринарной службой (PVD).

Чтобы обеспечить, что еда доставляется от предприятия общепита до потребителя нетронутой, Bolt Food в рамках акции бесплатно обеспечит своих партнеров по сотрудничеству наклейками для запечатывания упаковок с едой. После окончания акции предприятия смогут приобрести наклейки у Bolt или запечатывать пакеты другим способом, сообщили представители предприятия.

В свою очередь, для того, чтобы способствовать соблюдению курьерами требований гигиены, компания будет проводить регулярные проверки предприятий общепита, убеждаясь как в гигиене курьеров, так и в состоянии сумок для доставки.

Глава Bolt Food в Латвии Кристап Пурвинскис сообщил, что каждый партнер-курьер, регистрирующийся на платформе, должен ознакомиться с условиями компании и подтвердить, что он знаком с гигиеническими требованиями, указанными в правилах, которые компания планирует выделить в отдельный пункт в ближайшем будущем.

Пурвинскис отмечает, что компания регулярно просматривает все отзывы и комментарии, оставленные клиентами, предприятиями общепита и пользователями социальных сетей о курьерах, чтобы убедиться в качестве их работы, и проводит проверки, если кто-то из них сообщает о каких-либо нарушениях, включая несоблюдение гигиенических требований.

"На практике нарушения встречаются редко, и в зависимости от их серьезности партнер-курьер может получить предупреждение или же ему полностью заблокируют доступ к платформе компании", - говорит Пурвинскис.

Как уже сообщалось, в начале октября министр сельского хозяйства Арманд Краузе призвал PVD уделить больше внимания и быстро внести предложения по улучшению защиты потребителей при получении услуг от компаний по доставке еды.

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