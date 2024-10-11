Считаются партнерами, а на деле - как рабы: невидимая сторона работы курьеров

Самые известные в Литве платформы по поставке продуктов питания на дом - Wolt, Bolt Food и Lastmile - сами не трудоустраивают своих курьеров, а называют их партнерами по предпринимательской деятельности - не сотрудниками. 15min.lt со ссылкой на исследование "Редакции" сообщает, что в таком партнерстве образовался ряд проблем: курьеры теряют социальные гарантии, не могут защищать свои права, а часть перевозчиков еды и даже людей работает нелегально или же вообще не имеет права жить в Литве.

Сами работающие на таких платформах курьеры такое партнерство называют использованием и говорят, что чувствуют себя не как партнеры, а как рабы.

"Им просто нужны рабы", - говорит приехавший в Литву ливанец Адам. Здесь он изучает инженерные науки в университете Vilnius Tech, а работу курьера выбрал, так как хочет во время учебы обеспечивать себя сам, а не из кармана родителей.

В Литве более 19 тысяч человек, задекларировавших, что они занимаются оказанием курьерских услуг, более того, их число год от года растет, тогда как литовцы в этом секторе видны реже. В ходе исследования его авторы официально и неофициально поговорили с десятками работающих на разных платформах курьеров - как с литовцами, так и с иностранцами.