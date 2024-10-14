TV3: Жданок находится в Брюсселе. VDD не сообщает, выдан ли ордер на ее арест

Летом Служба государственной безопасности (VDD) провела обыски в ее недвижимости, и с тех пор Жданок в Латвии не видели. Обыски в ее квартире и на даче проводились, чтобы собрать доказательства по уголовному делу о ее предполагаемом сотрудничестве с российскими спецслужбами, а затем наступило затишье.

Лидер Русского союза Латвии Евгений Осипов в интервью "Настоящему времени" недавно заявил, что Жданок проживает в столице Бельгии.

"Она живет в Брюсселе, у нее крошечная однокомнатная квартира, где она живет и удаленно работает на благо партии", - рассказал он.

Примерно в то же время, когда VDD проводила обыски, Жданок была замечена в Европейском парламенте.

VDD не сообщает, запрашивала ли экстрадицию Жданок у зарубежных коллег.

Уголовно-процессуальные действия были проведены сразу после того, как Жданок вместе с мандатом Европарламента лишилась иммунитета.

На вопрос о том, выдан ли ордер на ее арест, глава VDD Нормунд Межвиетс ответил лаконично: "Извините, я не могу ответить на этот вопрос. Мы сообщим, когда это будет возможно".

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