"Прогрессивные" на выборах в Рижскую думу не будут объединяться с другими партиями

По словам политика, партия выступит с отдельным списком, но сделает его "открытым", то есть в этом списке найдется место для лидеров и активистов районных центров, которые хотят сделать жизнь в Риге лучше, но не являются членами ни одной партии.

Какие люди будут включены в избирательный список, Коссович не сообщил.

Лидером списка "Прогрессивных" на предстоящих выборах в Рижскую думу будет депутат думы Виестурс Клейнбергс.

Фракция "Прогрессивных" в Рижской думе состоит из 11 депутатов. На прошлых муниципальных выборах в один список объединились партии "Для развития Латвии", "За!" и "Прогрессивные", получив в общей сложности 18 мест в Рижской думе. Однако фракция быстро распалась и сейчас каждая из этих политических сил в думе действует отдельно.

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