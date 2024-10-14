"Прогрессивные" определились с лидером на выборах в Рижскую думу

В то время, когда "Прогрессивные" возглавляли думскую коалицию, Клейнбергс руководил комитетом по социальным вопросам. В настоящее время он является членом комитета по социальным вопросам и комитета по вопросам сообщения и транспорта.

Фракция "Прогрессивных" в Рижской думе состоит из 11 депутатов.

Как сообщалось, лидером Национального объединения на выборах в Риге будет вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс, кандидатом в мэры от "Нового Единства" - нынешний мэр Вилнис Кирсис, а кандидатом от партии "Латвия на первом месте" - ее лидер Айнар Шлесерс.

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