Лидером списка "Прогрессивных" на предстоящих выборах в Рижскую думу будет депутат думы Виестурс Клейнбергс. Об этом в понедельник, 14 октября, было объявлено на пресс-конференции фракции "Прогрессивных" в Рижской думе.
"Прогрессивные" определились с лидером на выборах в Рижскую думу
В то время, когда "Прогрессивные" возглавляли думскую коалицию, Клейнбергс руководил комитетом по социальным вопросам. В настоящее время он является членом комитета по социальным вопросам и комитета по вопросам сообщения и транспорта.
Фракция "Прогрессивных" в Рижской думе состоит из 11 депутатов.
Как сообщалось, лидером Национального объединения на выборах в Риге будет вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс, кандидатом в мэры от "Нового Единства" - нынешний мэр Вилнис Кирсис, а кандидатом от партии "Латвия на первом месте" - ее лидер Айнар Шлесерс.
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