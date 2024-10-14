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Alexandra Nekrasova

Фото и видео Видели его? Мужчина разыскивается за совершение серьезного преступления

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Полиция разыскивает мужчину, изображенного на фотографии, за совершение серьезного уголовного преступления
Полиция разыскивает мужчину, изображенного на фотографии, за совершение серьезного уголовного преступления Фото: Valsts policija

Рижское региональное управление Госполиции разыскивает человека, изображенного на фотографии, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Лига Дзилюма.

Он подозревается в совершении тяжкого уголовного преступления.

Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить его личность и местонахождение, просим проинформировать Госполицию по телефонам 26379160 или 110.

Галерея: Мужчина разыскивается по подозрению в тяжелом преступлении

Видео: Камера наблюдения зафиксировала подозреваемого 

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