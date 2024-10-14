Латвийская ассоциация крупных городов выражает обеспокоенность идеей поручить муниципальной полиции контроль дорожного движения.
"Муниципалов" обяжут следить за дорожным движением? Крупные города критикуют идею
Ранее комиссия Сейма по народному хозяйству одобрила предложения депутатов "Нового Единства" Яниса Патмалниекса и Гатиса Лиепиньша, согласно которым Госполиция или муниципальная полиция в соответствии с установленной нормативными актами компетенцией обеспечивает порядок на дорогах, регулирует движение транспортных средств и пешеходов, осуществляет надзор за дорожным движением, контролирует состояние дорог.
В письме комиссии ассоциация выражает обеспокоенность содержащейся в предложении формулировкой "обеспечивает".
Проведенный ассоциацией опрос ее членов - председателей дум самоуправлений - не дал уверенности в том, что это предложение понятно и однозначно интерпретируемо. Ассоциация считает, что такая формулировка может создать прецедент в будущем - если Госполиция по каким-то причинам не сможет выполнять эту функцию, то эта обязанность ляжет на плечи самоуправлений.
"Учитывая напряженную ситуацию с бюджетами самоуправлений, такая новая функция, если ее сделают обязательной, а не добровольной, вряд ли будет осуществима", - подчеркнули в ассоциации.
В связи с этим ассоциация призвала комиссию разработать такие нормы, которые предоставляли бы муниципальной полиции свободу выбора, а не обязывали ее обеспечивать соблюдение данных требований закона о дорожном движении.
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