Расписание поездов на Рижском вокзале не работает из-за отключения электричества

Компания предлагает пассажирам следить за актуальной информацией в мобильном приложении и на сайте.

Уже сообщалось, что в прошлом году аудированный оборот Pasažieru vilciens составил 59,788 миллиона евро, что на 14,4% больше, чем в 2022 году, однако прибыль компании упала в несколько раз и составила 3177 евро.

Компания Pasažieru vilciens была создана в 2001 году, что отделило внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее Pasažieru vilciens была 100-процентной дочерней компанией Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года ее преобразовали в государственное предприятие.

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