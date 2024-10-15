Суд в Москве приговорил француза Лорана Винатье к трем годам колонии за сбор военной информации без регистрации "иноагентом"

По данным института, с 2014 года Винатье работает в женевском "Центре гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue) как советник по организационной деятельности в Украине. На сайте "Центра гуманитарного диалога" сказано, что эта организация работает с 1999 года, ее цель — "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества" в таких странах, как Испания, Филиппины и Ливия.

У Винатье есть докторская степень в области политологии, полученная в Институте политических исследований в Париже, он специализировался на управлении конфликтами.

Винатье продолжал находиться в России после начала полномасштабного вторжения на Украину. В апреле 2022 года он, в частности, встречался с митрополитом Волоколамским Иларионом, следует из сообщения на сайте Московского патриархата.

Как сообщала "Медиазона" из зала суда, Винатье говорил, что давно связан с Россией. "Не боюсь сказать, что я влюбился в Россию. Это подтверждается моей личной жизнью, моя жена — русская, мои друзья русские. Я жил русской жизнью и до сих пор, даже последние четыре месяца живу русской атмосферой. Я прошу учесть жизнь моей семьи. Все, что я прошу, ваша честь, это справедливое и снисходительное решение", — рассказал он в суде.

Выступление в прениях он завершил отрывком из стихотворения Александра Пушкина "Если жизнь тебя обманет...":

Сердце в будущем живет;

Настоящее уныло:

Всё мгновенно, всё пройдет;

Что пройдет, то будет мило.

В июне 2024 года, уже после задержания Винатье, Минюст России внес его в реестр "иноагентов".