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Серийный насильник подал в суд: действия журналистов противозаконны и разжигают вражду и ненависть

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Серийный насильник Гунтарс Казикс
Серийный насильник Гунтарс Казикс Фото: Kaader Kanal 2 saatest / Elu24 kollaaž

"Ответчика не интересует, правда это или ложь. Важен только рассказ, который разжигает и пропагандирует ненависть", - пишет в своем исковом заявлении серийный насильник Гунтарс Казикс, подавший в суд из-за эпизода передачи Kuuuurija, вышедшего в эфир в начале этого года. Об этом сообщает портал Limon.

В начале этого года в эфире телеканала Kanal 2 в программе Kuuuurija был показан сюжет о серийном насильнике Гунтарсе Казиксе.

Мужчина родом из Пярну совершал жестокие преступления начиная с 1984 года. Казикс был осужден в общей сложности семь раз. Он должен выйти из тюрьмы уже в ноябре.

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