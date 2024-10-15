Серийный насильник подал в суд: действия журналистов противозаконны и разжигают вражду и ненависть

"Ответчика не интересует, правда это или ложь. Важен только рассказ, который разжигает и пропагандирует ненависть", - пишет в своем исковом заявлении серийный насильник Гунтарс Казикс, подавший в суд из-за эпизода передачи Kuuuurija, вышедшего в эфир в начале этого года. Об этом сообщает портал Limon.