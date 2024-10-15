ВИДЕО После смертельного ДТП с мотоциклом в Риге изменена схема движения

В частности, на дороге появилась двойная сплошная линия, запрещающая опасный левый поворот через две полосы движения. Однако со стороны улицы Медниеку знаки пока не обновлены, что создает еще одно место, где участники движения не могут однозначно и без двусмысленности понять правила.

Перекресток улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку Фото: tv3.lv/Aculiecinieks

"Люди по привычке продолжают поворачивать налево", - говорит местный житель, признаваясь, что и сам едва успел вовремя заметить изменения.

На месте трагедии, как видно из фотографий очевидцев, лежат цветы и горят свечи в память о погибшем.

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