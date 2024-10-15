Франция конфисковала элитные виллы двух российских бизнесменов

Французские власти признают, что сталкиваются с трудностями при выявлении и аресте активов, которые часто зарегистрированы на подставные иностранные компании.

После начала расследования в марте суды разрешили конфискацию недвижимости в городе Грас, а также роскошных вилл в Сен-Рафаэле и Гримо на юго-востоке Франции, сообщил источник.

Следствие обнаружило "серьезные подозрения" в том, что происхождение средств, использованных для покупки этих объектов, было скрыто, добавил источник.

Согласно полученной информации, арестованная недвижимость принадлежит бизнесменам Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму, которые имеют кипрские паспорта.

Когда агентство AFP попыталось получить комментарии от адвокатов предпринимателей, те отказались от высказываний.

Парижская прокуратура подтвердила, что расследование стартовало в начале марта. В ходе расследования были арестованы восемь объектов недвижимости, две роскошные машины и акции компаний на сумму около 2,7 миллиона евро.

Ранее Руслан Горюхин был помощником Аркадия Ротенберга, близкого приближенного Владимира Путина.

Имя Михаила Опенгейма фигурировало в так называемом "Досье Пандоры", где раскрыты схемы использования офшорных компаний для сокрытия капитала мировыми политиками.

Франция давно привлекает российских граждан для инвестиций в недвижимость в Париже, на Лазурном побережье и в горнолыжных курортах.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, французские власти заморозили активы россиян на миллиарды евро, включая роскошные яхты, шале и объекты недвижимости.

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