Видео Авария в Улброке: для водителя BMW утро вторника не задалось

В результате происшествия транспортное средство наехало на ограждение и застряло на нем.

По информации очевидца, на место происшествия прибыли автомобили Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции.

Как RUS TVNET сообщила представитель Государственной полиции Лига Багдоне, 15 октября в 8:20 в Улброке, на улице Лубанас, водитель автомобиля BMW не справилась с управлением и съехала с проезжей части дороги. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, однако от госпитализации она отказалась. Госполиция выясняет обстоятельства произошедшего.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!