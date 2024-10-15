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Видео Авария в Улброке: для водителя BMW утро вторника не задалось

Обновлено 16 октября 2024, 12:52
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Авария в Дрейлини
Авария в Дрейлини Фото: Aculiecinieka foto

Утром во вторник, 15 октября, в Улброке произошло ДТП - как сообщил RUS TVNET очевидец, с дороги вылетел автомобиль BMW.

В результате происшествия транспортное средство наехало на ограждение и застряло на нем.

По информации очевидца, на место происшествия прибыли автомобили Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции.

Как RUS TVNET сообщила представитель Государственной полиции Лига Багдоне, 15 октября в 8:20 в Улброке, на улице Лубанас, водитель автомобиля BMW не справилась с управлением и съехала с проезжей части дороги. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, однако от госпитализации она отказалась. Госполиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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