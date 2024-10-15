Прокуратура, желая ужесточить наказание для обвиняемого, рассматривает возможность подачи протеста по уголовному делу об избиении членов ЛГБТ-сообщества в Даугавпилсе, стало известно агентству LETA.
Прокуратура хочет более сурового наказания по уголовному делу об избиении Ливая Амарейна
В понедельник суд приговорил Эльдара Зарипова к семи месяцам тюремного заключения. Прокурор в ходе дебатов просил приговорить его к двум годам тюрьмы.
Принимая во внимание, что назначенное судом наказание отличается от того, которое просил прокурор в ходе судебных прений, прокурор потребует подготовки полного приговора, после чего примет решение о подаче апелляционной жалобы, выяснило агентство LETA в прокуратуре.
Напомним, суд признал Зарипова виновным в хулиганстве и приговорил его к лишению свободы на семь месяцев, включая время, проведенное под стражей.
Меры пресечения - находиться в определенном месте, не приближаться к определенному лицу, являться в полицию в определенное время и не покидать страну - были изменены, и Зарипова заключили под стражу, задержав в зале суда после оглашения приговора.
Суд также обязал Зарипова выплатить 103 евро в качестве компенсации имущественного ущерба и 2500 евро в качестве компенсации морального вреда потерпевшему Ливаю Амарейну.
Суд обязал Зарипова выплатить потерпевшей Алисе Абрамовой компенсацию за материальный ущерб в размере 57 евро и компенсацию за нематериальный ущерб в размере 2000 евро, кроме того, Зарипов обязан оплатить процессуальные издержки в размере 840 евро за оказанную юридическую помощь.
Зарипову был также установлен срок для добровольного исполнения решения суда в части возмещения ущерба и оплаты процессуальных издержек - 30 дней со дня вступления решения в законную силу, с обязательством представить в суд документы о возврате взысканных средств.
Инцидент произошел 4 мая 2023 года в Даугавпилсе. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил Ливая Амарейна и его друга, которых ранее не знал. Он попросил у них телефон для звонка. Однако, поняв, что молодые люди принадлежат к ЛГБТ-сообществу, мужчина начал оскорблять потерпевших на почве их сексуальной ориентации.
Вспышка агрессии привела к тому, что он нанес Амарейну несколько ударов по лицу, сбив его с ног, после чего продолжил избиение, причиняя потерпевшему телесные повреждения. Покидая место преступления, он встретил еще одного представителя ЛГБТ и также ударил его по лицу.
Первоначально полиция прекратила расследование, однако прокуратура отменила решение и уголовное дело было возобновлено.
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