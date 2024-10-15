Прокуратура хочет более сурового наказания по уголовному делу об избиении Ливая Амарейна

Зарипову был также установлен срок для добровольного исполнения решения суда в части возмещения ущерба и оплаты процессуальных издержек - 30 дней со дня вступления решения в законную силу, с обязательством представить в суд документы о возврате взысканных средств.

Инцидент произошел 4 мая 2023 года в Даугавпилсе. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил Ливая Амарейна и его друга, которых ранее не знал. Он попросил у них телефон для звонка. Однако, поняв, что молодые люди принадлежат к ЛГБТ-сообществу, мужчина начал оскорблять потерпевших на почве их сексуальной ориентации.

Вспышка агрессии привела к тому, что он нанес Амарейну несколько ударов по лицу, сбив его с ног, после чего продолжил избиение, причиняя потерпевшему телесные повреждения. Покидая место преступления, он встретил еще одного представителя ЛГБТ и также ударил его по лицу.

Первоначально полиция прекратила расследование, однако прокуратура отменила решение и уголовное дело было возобновлено.

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