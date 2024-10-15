Фото Волосы принцессы Кейт после лечения выглядят иначе

Когда принцесса Уэльская приехала в Саутпорт, поклонники королевской семьи внимательно изучали ее внешность - есть ли какие-то изменения после окончания химиотерапии?

42-летняя женщина выглядела сияющей и красивой, а ее волосы, казалось, были теперь длиннее, чем раньше. Волосы больных раком часто портятся, но Кейт, похоже, это не коснулось.

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Фото: Reuters/ScanPix

Следует отметить, что у супруги принца Уильяма всегда были длинные волосы, но с годами она стала предпочитать стричь их немного покороче.

Интересный факт: в 2017 году Кэтрин пожертвовала 17 см отрезанных волос благотворительной организации The Little Princess Trust, которая занимается изготовлением париков для детей и подростков, чьи волосы выпадают из-за лечения рака или по другим обстоятельствам. Многие тогда заметили преображение герцогини. Отрезав волосы, она попросила парикмахера использовать их с пользой, и по ее просьбе волосы были анонимно отправлены в организацию.

В Саутпорте Кейт была одета сдержанно и классически: элегантное пальто шоколадного цвета и бордовое платье в горошек. Спереди платье было подвязано лентой, что создавало эффект шарфа.

Поездка в Саутпорт, где Кейт и Уильям встретились с семьями трех детей, трагически погибших в июле этого года в результате нападения злоумышленника на танцевальный клуб, стала первым появлением принцессы на публике после окончания курса химиотерапии.

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