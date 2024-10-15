Фото, видео В доме, который сожгла ракета "Хизболлы", жила русская семья, любившая читать. Репортаж из-под обстрелов

Следы осколочных попаданий в детском саду Кирьят-Шмона Фото: Konstantin Sednev, Postimees

На стенах детсада явные следы обстрелов. "Жители выехали и вывезли детей. Кто поведет своего ребенка в садик, в который может прилететь ракета?" - задает риторический вопрос наш сопровождающий.

Хотя планов эвакуации города у Израиля не было, мэр настоял на эвакуации, и правительство приняло такое решение через две недели после начала войны. "Жизнь здесь с тех пор просто остановилась - ни детей, ни взрослых, ни котов. Это город-призрак", - констатирует Ариэль.

Теперь у отряда быстрого реагирования совершенно новая схема работы. Эта группа была создана для оказания помощи жителям города, которые находятся здесь же и прячутся в бомбоубежищах. Им могут понадобиться пища, вода, лекарства и многое другое.

После ракетного удара и активной работы израильской ПВО везде по городу виден дым - желтый или черный Фото: Konstantin Sednev, Postimees

"Теперь и мы, и муниципалитет должны оказывать услуги жителям Кирьят-Шмона, которые расселены по всей территории Израиля от Эйлата до Хайфы. Они живут в трех сотнях отелей на огромном расстоянии друг от друга. Так что наша работа осложнилась, как вы понимаете", - говорит замкомандира.

По словам Фриша, эвакуация была проведена не только из-за обстрелов, но и потому, что после атаки ХАМАС 7 октября с территории сектора Газа, когда были зверски убиты более тысячи человек и еще 250 попали в плен, Израиль уже серьезно опасался вторжения и со стороны Ливана.