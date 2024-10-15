Гендиректор Госслужбы леса уйдет с должности из-за возраста

Озолс был назначен на должность генерального директора VMD 1 августа 2023 года сроком до 31 июля 2028 года.

В проекте приказа указывается, что решение об освобождении руководителя подведомственного учреждения на основании постановления Кабинета министров принимает министр земледелия. Согласно Закону о государственной гражданской службе, трудовые отношения с гражданским служащим прекращаются при достижении им установленного пенсионного возраста, если министр не примет решение о продлении его полномочий. В данном случае министр не принял такого решения в отношении Озолса, и поэтому для его освобождения необходимо постановление Кабинета министров.

Министр земледелия 4 октября 2024 года получил от Озолса заявление с просьбой освободить его от должности в связи с выходом на пенсию. 8 октября Министерство земледелия направило Озолсу уведомление о прекращении его трудовых отношений в государственной службе с 8 ноября.