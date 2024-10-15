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Гендиректор Госслужбы леса уйдет с должности из-за возраста

Обновлено 15 октября 2024, 15:31
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Арвид Озолс
Арвид Озолс Фото: Evija Trifanova/LETA

Генеральный директор Государственной службы леса (VMD) Арвид Озолс будет освобожден от должности с 8 ноября 2024 года в связи с достижением государственного пенсионного возраста. Соответствующий проект приказа подготовлен и направлен на согласование Министерством земледелия, сообщает LETA.

Озолс был назначен на должность генерального директора VMD 1 августа 2023 года сроком до 31 июля 2028 года.

В проекте приказа указывается, что решение об освобождении руководителя подведомственного учреждения на основании постановления Кабинета министров принимает министр земледелия. Согласно Закону о государственной гражданской службе, трудовые отношения с гражданским служащим прекращаются при достижении им установленного пенсионного возраста, если министр не примет решение о продлении его полномочий. В данном случае министр не принял такого решения в отношении Озолса, и поэтому для его освобождения необходимо постановление Кабинета министров.

Министр земледелия 4 октября 2024 года получил от Озолса заявление с просьбой освободить его от должности в связи с выходом на пенсию. 8 октября Министерство земледелия направило Озолсу уведомление о прекращении его трудовых отношений в государственной службе с 8 ноября.

Арвид Озолс начал свою карьеру в Министерстве земледелия в 1993 году, занимая различные должности, в том числе заместителя государственного секретаря по вопросам лесного хозяйства и директора Департамента лесного хозяйства с 1997 года. В августе 2022 года он также временно исполнял обязанности генерального директора VMD.

Озолс также активно участвовал в работе международных организаций. В 2015 году он возглавлял рабочую группу Совета Европейского Союза по вопросам лесного хозяйства, генетических ресурсов и окружающей среды, а ранее был заместителем председателя бюро сессий Форума ООН по лесам, впоследствии заняв пост председателя этого бюро.

Прежний генеральный директор VMD Айна Сташане покинула свой пост в августе 2022 года после длительных разногласий между сотрудниками службы и руководством Министерства земледелия. Сташане объяснила свое решение тем, что запланированные реформы VMD больше не получали политической поддержки со стороны руководства министерства.

Она занимала пост генерального директора с 29 июля 2020 года.

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