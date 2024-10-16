Светлана Тихановская: Нельзя идти на поклон к Лукашенко

- И все же, если бы сам Лукашенко или кто-то из режима вышел на контакт в вами и предложил лоббирование возвращения послов или снятие санкций с Belavia в обмен на 10 имен, вы бы рассматривали такой вариант?

- Мы все варианты будем рассматривать.

- Не чувствуете ли вы, что в белорусском демократическом обществе появляется раскол на тему политзаключенных? Да, все хотят их освободить, но вот как - по этому поводу есть разногласия.

- Я бы не назвал это расколом, это просто несколько мнений. Наша задача - не поляризироваться на этой теме, ведь это самая болезненная тема, на которой очень легко играть режиму. С людьми, которые имеют мнение о том, что надо идти на переговоры с Лукашенко, мы разговариваем. Мы должны для себя определить, где наши красные линии, где у нас есть совпадение, где несовпадение и как нам работать вместе, чтобы это не звучало как какофония. Чтобы и наши демократические партнеры, и мы между собой понимали, что у нас все-таки есть генеральная линия, и она остается общей.

- Вопрос все равно остается, ведь не до конца понятно, что можно сделать. У людей в тюрьмах, возможно, времени не так много. И если предложить что-то режиму - это единственное, что может быстро и эффективно спасти…