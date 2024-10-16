"Я хочу быть в жизни этого ребенка". Аль Пачино рассказал об отцовстве в 84 года, любимых актерах и о том, как его чуть не уволили из "Крестного отца"

Аль Пачино хотел бы, чтобы его номинировали на «Оскар» за «Лицо со шрамом»; в итоге он получил статуэтку в 1992 году за «Запах женщины».

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Скриншот из интервью актера Аль Пачино Би-би-си Фото: BBC

В интервью речь зашла и о том, как Аль Пачино относится к возможности, что его образ будет использован после смерти, в частности, при помощи искусственного интеллекта.

Актер не переживает по этому поводу: он доверяет своим детям (права на образ перейдут к ним). «Мне это неважно», — говорит Аль Пачино том, как его образ будет (или не будет) использоваться в будущем.

Во время пандемии Аль Пачино потерял сознание в своем доме во время пандемии — и думал, что умирает.

«Люди теперь считают, что я не верю в загробную жизнь, потому что я сказал, что ничего такого не увидел. Никакого света в конце туннеля. Может быть, для меня жизни после смерти и нет, но кто-нибудь другой, возможно, куда-то отправится [после смерти], потому что они сделали в жизни то, чего не сделал я», — рассуждает Аль Пачино.