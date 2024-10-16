Прокурор прокомментировала возможный тюремный срок главы "Хочу помочь беженцам" Раубишко

Смягчающих обстоятельств в деятельности Раубишко прокурор не обнаружила, но было установлено отягчающее ответственность обстоятельство - преступное деяние совершено во время чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в Латгальском районном суде Резекне прокурор в ходе судебных прений просил приговорить Раубишко к одному году и шести месяцам лишения свободы по обвинению в организации незаконного пересечения границы группой лиц.

Следующее заседание назначено на 30 октября в 14:30, когда обвиняемой будет предоставлено последнее слово.

Организация, которую представляет Раубишко, ранее утверждала агентству LETA, что в январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких лиц сирийского происхождения, долгое время находившихся на границе Латвии и Беларуси, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью прошения убежища и были направлены обратно на территорию Беларуси.