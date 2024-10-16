По мнению прокурора, если глава общества "Хочу помочь беженцам" Иева Раубишко, обвиняемая в организации незаконного пересечения границы, получит полтора года тюрьмы, то это удержит других лиц от совершения таких преступлений.
Прокурор прокомментировала возможный тюремный срок главы "Хочу помочь беженцам" Раубишко
В начале октября в Резекненском районном суде Латгале прокурор в судебных прениях просила приговорить Раубишко к одному году и шести месяцам тюремного заключения по обвинению в организации незаконного пересечения границы группой лиц.
Прокурор Ирина Кудрявцева-Дилба отметила, что в соответствии с установленным Уголовным законом при определении вида наказания учитывается характер преступления, причиненный вред, а также личность виновного, а при определении меры наказания учитываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства.
Преступное деяние было направлено против порядка процедур в сфере пересечения государственной границы Латвии. По мнению прокурора, важно подчеркнуть, что Латвия находится на передовой Европейского союза в борьбе не только с нелегальной миграцией, но и с другими проявлениями трансграничной организованной преступности.
Инкриминируемые обвиняемой действия характеризуются как особо опасные и вредные, поскольку проводились в период, когда на основании распоряжения Кабинета министров в четырех самоуправлениях была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с организованной Беларусью гибридной атакой в сфере нелегальной миграции, отметила прокурор.
Такие действия, по мнению обвинения, фактически способствуют и поддерживают реализуемую Беларусью гибридную угрозу, дестабилизируют правовой порядок и создают существенную угрозу интересам общественной и государственной безопасности. Таким образом, наказание за содеянное должно быть таким, чтобы удержать людей от совершения подобных преступлений, подчеркнула прокурор.
Смягчающих обстоятельств в деятельности Раубишко прокурор не обнаружила, но было установлено отягчающее ответственность обстоятельство - преступное деяние совершено во время чрезвычайной ситуации.
Как сообщалось, в Латгальском районном суде Резекне прокурор в ходе судебных прений просил приговорить Раубишко к одному году и шести месяцам лишения свободы по обвинению в организации незаконного пересечения границы группой лиц.
Следующее заседание назначено на 30 октября в 14:30, когда обвиняемой будет предоставлено последнее слово.
Организация, которую представляет Раубишко, ранее утверждала агентству LETA, что в январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких лиц сирийского происхождения, долгое время находившихся на границе Латвии и Беларуси, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью прошения убежища и были направлены обратно на территорию Беларуси.
После того как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении указанных просителей убежища - не депортировать их с территории Латвии и обеспечить едой, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, - Раубишко вместе с членом "Хочу помочь беженцам" Эгилом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет исполнено и сирийские граждане получат необходимую гуманитарную помощь. За эти действия было возбуждено уголовное дело, а позже Раубишко было предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы группой лиц.
Раубишко заявляет, что она действовала ради спасения жизней и что помощь просителям убежища не является преступлением. Встретив упомянутых людей, Раубишко и Грасманис немедленно обратились в Государственную пограничную службу и Службу неотложной медицинской помощи, "чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные органы об их присутствии на территории Латвии".
В свою очередь, по мнению прокуратуры, Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо ложную информацию о группе сирийских граждан, приехавших в Латвию нелегально.
По версии обвинения, 11 января в переписке с гражданкой Сирии Раубишко дала указание группе сирийских граждан незаконно пересечь границу Латвии, чтобы иметь возможность объявить о том, что они находятся под юрисдикцией Латвии, и тем самым создать основу для получения временного решения ЕСПЧ. "По указанию Раубишко" сирийка и четверо ее соотечественников, в отношении которых начат уголовный процесс по другому делу, 11 января умышленно незаконно пересекли границу в Робежниекской волости.
Сделав фотографии в Латвии и отправив их Раубишко, сирийцы, следуя ее инструкциям, вернулись на территорию Беларуси, чтобы дождаться решения ЕСПЧ об определении мер временной защиты.
Целью ассоциации "Хочу помочь беженцам" является оказание практической, немедленной и добровольной помощи лицам, ищущим убежища, беженцам и получателям международной защиты, одновременно способствуя интеграции этих людей в Латвии.
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