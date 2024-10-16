"Это страшно, но и рожать тоже страшно": женский отряд из Бучи, который сбивает российские дроны

Она рассказывает о том, что привело ее к этому — о друзьях, отправившихся на фронт, и о тех, кто погиб в боях.

Валентина вступила в мобильную группу летом 2024 года Фото: BBC/James Cheyne

«Я могу выполнять эту работу. Снаряжение тяжелое, но мы, женщины, можем с этим справиться».

Через несколько часов, когда в Киевской области объявляется воздушная тревога, у Валентины появляется возможность наглядно продемонстрировать это.

Ее отряд выдвигается с расположенной в лесу базы, и мы следуем в темноте за их пикапом, который по кочкам выбирается на середину поля.

Четыре человека выпрыгивают из машины и занимают места за пулеметами.

Эти два спаренных пулемета «Максима» образца 1939 года родом из другой эпохи. На ящиках с патронами — красные звезды советских времен.

Сергей, единственный мужчина в отряде, наливает воду из бутылки в охлаждающий кожух.

Это все, чем они располагают. Лучшее оружие Украины — на передовой, и Киев постоянно просит у союзников больше вооружений.

Но это старинное оружие поддерживается в отличном состоянии. «Ведьмы» говорят, что с лета сбили уже три беспилотника.

Женщины и единственный в их команде мужчина управляются с пулеметом, установленным на пикапе Фото: BBC/James Cheyne

«Моя задача — слушать, — поясняет Валентина. — Это нервная работа, но нам необходимо быть сосредоточенными, чтобы прислушиваться к малейшему шороху».

Ее подруге Инне тоже немного за 50, и это один из ее первых выходов.