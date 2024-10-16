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Видео Жена рок-звезды родила в автобусе прямо во время концерта мужа

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Жена рок-звезды родила сына в автобусе прямо во время концерта
Жена рок-звезды родила сына в автобусе прямо во время концерта Фото: https://www.instagram.com/ambercochrangilbert/

Супруга звезды музыки кантри Брэнтли Гилберта - Эмбер - родила прямо в гастрольном автобусе, после чего заставила мужа уйти и закончить концерт.

Эмбер родила сына Абрама в туристическом автобусе. Они с музыкантом рассказали историю необычных родов спустя три дня.

На выходных, в середине концерта в Миссисипи, Гилберт внезапно покинул сцену, чтобы позаботиться о жене, у которой неожиданно начались схватки. Как сообщает deadline, в автобусе так же находилась акушерка.

После родов музыкант вернулся на сцену, чтобы завершить выступление. "У нас родился ребенок!", - сообщил он публике, а позже в соцсетях опубликовал видео, в котором описал то, что назвал "самой безумной ночью в жизни".

Кстати, мальчик родился в том же городе, что и "король" рок-н-ролла Элвис Пресли.

Пара призналась, что ребенка ждали только через неделю, но все произошло иначе. Третий ребенок пары родился здоровым, и родители счастливы.

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