Эксперт: осень станет решающим периодом войны в Украине

Приближение осени и зимы повлияет на передвижение бронетехники в военных операциях, но дороги еще будут пригодны для использования. В то же время в политическом аспекте все, включая Европу, смотрят в сторону США, где на ноябрь назначены президентские выборы.

Европа занимает все более выжидательную позицию, и очевидно, что переговоры между двумя воюющими сторонами в какой-то момент начнутся, вопрос лишь в том, когда они состоятся, считает бывший командующий. Он ожидает, что до тех пор, пока переговоры не начались, обе стороны будут пытаться завоевать для себя более выгодные условия.

"На данный момент это выжидательная фаза, потому что все смотрят в сторону США. Там тоже могут произойти изменения, потому что мы не знаем, как будет развиваться, например, возможный конфликт с Китаем, который может использовать свои политические преимущества", - добавил Граубе.