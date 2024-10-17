Бывший участник One Direction погиб, упав с третьего этажа отеля в Аргентине

Пейн, родившийся 29 августа 1993 года, дважды был участником британского телевизионного шоу X Factor — в 2008 и 2010 годах.

В первый раз судья и музыкальный продюсер Саймон Коуэлл посоветовал ему сначала окончить школу, а затем выступать на конкурсе.

В 2010 году он снова пришел на X Factor и исполнил песню Cry Me A River Джастина Тимберлейка, чем произвел впечатление на всех членов жюри.

Впоследствии он присоединился к другим конкурсантам — Найлу Хорану, Зейну Малику, Гарри Стайлзу и Луи Томлинсону, и они вместе создали группу One Direction.

Коллектив не победил на X Factor, но стал одним из самых успешных в истории поп-музыки и продал по всему миру 70 млн пластинок.

В 2016 году группа прекратила выступления, после чего Пейн и другие участники группы занялись сольными проектами.

Пейн в студии BBC Radio 1 Фото: Reuters

«Лиам был ключевым участником группы. Он помог написать множество песен, и, конечно, после распада One Direction у него была очень успешная сольная карьера», — говорит музыкальный обозреватель Би-би-си Марк Сэвидж.

В 2017 году дебютный сольный сингл Пейна Strip That Down занял третье место в британском чарте, а его совместная с Ритой Орой работа For You из саундтрека к фильму «Пятьдесят оттенков свободы» попала в топ-10.

Лиам Пейн некоторое время состоял в браке с популярной британской певицей и бывшей участницей группы Girls Aloud Шерил Коул, которая в 2017 году родила от него сына.

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