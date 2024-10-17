Число госпитализированных с Covid-19 пациентов снижается

К середине октября в больницах лечились 109 пациентов с Covid-19, из которых основной диагноз Covid-19 был у 70 или 64,2% госпитализированных. В тяжелом состоянии в это время находились два пациента, что на пять человек меньше, чем неделей ранее.

На второй неделе октября было лабораторно подтверждено 84 новых случая заболевания Covid-19, что на 15 случаев меньше, чем на предыдущей неделе, когда было выявлено 99 случаев.

Доля положительных образцов на Covid-19 составила 9,1%, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем на предыдущей неделе. За этот период было проведено 923 анализа, что на 8,8% больше, чем на предыдущей неделе, когда было проведено 848 анализов.

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