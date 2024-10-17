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Видео Подробности трагической аварии на Лиепайском шоссе: погиб водитель легковушки

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Авария на Лиепайском шоссе
Авария на Лиепайском шоссе Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Утром в четверг, 17 октября, в Марупском крае в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погиб человек. Передача Degpunktā телеканала TV3 отправилась на место происшествия, чтобы выяснить подробности трагедии.

По информации Государственной полиции, в 9:20 в Марупском крае, на седьмом километре Лиепайского шоссе, произошло столкновения легкового и грузового автомобилей. В результате ДТП погиб один человек.

Передача сообщает, что авария произошла у поселка Аннас. Погиб водитель легковушки. В свою очередь, водитель грузовика с различными травмами был доставлен в больницу.

У грузовика в результате столкновения был поврежден бак, из-за чего произошла утечка горючего, поэтому пожарным нужно было как можно быстрее собрать дизель, чтобы он не утек дальше.

Водитель грузовика, принадлежащего предприятию Schwenk, двигался в направлении Риги. Судя по следам на обочине, он резко затормозил и свернул в кювет, пытаясь избежать опасной ситуации, однако сделать это не удалось. Груз фуры был тяжелым, так как она везла предусмотренное для строительства вещество, сообщает Degpunktā.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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