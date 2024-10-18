В Латвии убежища запросили три нелегальных иммигрантки, возможно, гражданки Сомали, которые были причастны к недавнему масштабному бегству от латвийских правоохранителей, сообщает Государственная пограничная охрана.
Убежище в Латвии потребовали нелегальные иммигрантки, раненные во время погони
Убежище в том числе запросили две женщины, которых ранили во время побега.
Женщины заверили пограничников, что являются гражданками Сомали, однако пограничная охрана еще проведет проверку их государственной принадлежности.
Сейчас женщины задержаны в установленном Законом об иммиграции порядке и помещены в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.
Решение о предоставлении убежища должно принять Управление по делам гражданства и миграции (PMLP). В управлении сообщили, что после проведения собеседований в течение трех месяцев управление должно принять решение о предоставлении мигранткам статуса беженца или альтернативного статуса либо об отказе в его присвоении, решение должно быть принято не позднее чем в течение шести месяцев после обращения за убежищем. Срок принятия решения может быть продлен еще на девять месяцев, таким образом, общий период принятия решения может достигать 15 месяцев.
Как уже сообщалось, 8 октября Госполиция в сотрудничестве с Государственной погранохраной в ходе напряженной операции, объявив специальный план "Перехват", осуществляя непрерывное преследование от границы Латвии и Беларуси, задержала 46 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые для преступных действий использовали автомобиль, своей расцветкой имитирующий машины полиции, и дублированным номером транспортного средства
Вскоре полиция заметила упомянутое транспортное средство и начала погоню, которая продолжалась около часа от поселения Laši в Екабпилсском крае до Стабурагской волости Айзкраукльского края. Правоохранители при помощи специальных световых и звуковых сигналов оперативных транспортных средств отдавали неоднократные распоряжения возможным преступникам остановить указанное транспортное средство, однако водитель не реагировал. Микроавтобус удалось остановить, только прострелив ему шины.
В ходе событий двое нелегальных мигрантов получили огнестрельные ранения. Еще одному потребовалась медицинская помощь в связи с ухудшением здоровья.
В ходе операции одного из возможных перевозчиков удалось сразу задержать, а второй пассажир бросился бежать. Человеку удалось прятаться в лесу в течение нескольких часов примерно в 6 км от брошенного транспортного средства. Там он ждал такси, на котором намеревался продолжить путь. Однако далеко уйти не удалось, так как оперативники Латгальского регионального управления, проводя оперативно-розыскные мероприятия, заметили припаркованное в подозрительном месте такси и идущего к нему из леса мужчину, который был похож на разыскиваемое лицо. Мужчину там же задержали.
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