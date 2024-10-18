Убежище в Латвии потребовали нелегальные иммигрантки, раненные во время погони

Убежище в том числе запросили две женщины, которых ранили во время побега.

Женщины заверили пограничников, что являются гражданками Сомали, однако пограничная охрана еще проведет проверку их государственной принадлежности.

Сейчас женщины задержаны в установленном Законом об иммиграции порядке и помещены в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.

Решение о предоставлении убежища должно принять Управление по делам гражданства и миграции (PMLP). В управлении сообщили, что после проведения собеседований в течение трех месяцев управление должно принять решение о предоставлении мигранткам статуса беженца или альтернативного статуса либо об отказе в его присвоении, решение должно быть принято не позднее чем в течение шести месяцев после обращения за убежищем. Срок принятия решения может быть продлен еще на девять месяцев, таким образом, общий период принятия решения может достигать 15 месяцев.