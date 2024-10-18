Зеленский: Россия собирается втянуть в войну с Украиной 10 000 солдат КНДР

Ранее Зеленский уже говорил, что Северная Корея посылает военнослужащих в российскую армию, однако это первый раз, когда президент назвал точное число.

Неопределенное число военнослужащих КНДР уже находится на оккупированной территории Украины, сказал Зеленский, ссылаясь на информацию украинских разведслужб.

"Мы знаем об около 10 000 военнослужащих КНДР, которых они собираются отправить воевать против нас", - заявил Зеленский в ходе беседы с журналистами в Брюсселе после переговоров с лидерами ЕС.

Президент Украины сегодня в Брюсселе принял участие и в саммите лидеров ЕС, и в совещании министров обороны стран НАТО, пытаясь добиться поддержки своего "плана победы" по прекращению войны против России.

Зеленский сказал, что среди военнослужащих КНДР есть как сухопутные силы, так и "другой тактический персонал".

"Это первый шаг на пути к мировой войне", - предупредил он, отметив, что Иран также поддерживает Россию беспилотными летательными аппаратами и ракетами.

Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на военнослужащих КНДР, так как "боится мобилизации".

Эксперты давно утверждают, что Россия использует в Украине ракеты, полученные от КНДР. Москва и Пхеньян, конечно, это опровергают.

Путин в июне посетил Пхеньян, где он и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о взаимной обороне.

Москва и Пхеньян были союзниками с момента основания КНДР после Второй мировой войны, а с момента повторного вторжения России в Украину 2022 года отношения двух стран стали еще более тесными.

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