Россия израсходовала свои резервы на черный день в размере 650 миллиардов долларов США, такую оценку озвучил заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая на форуме по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция
Фото ⟩ Чиновник США: Россия потратила 650 млрд долларов из своих сбережения на "черный дней"
О'Брайен предположил, что из этой суммы осталось около 100 миллиардов долларов США, так как 300 миллиардов заморожены, а российский диктатор Владимир Путин тратит около 50-100 миллиардов на укрепление оборонной базы, которая не включает ничего нового.
Это вооружение, которому 30-40 лет, поэтому России может быть трудно продолжать войну, особенно если ей сообщат, что замороженные средства не вернутся в Россию.
О'Брайен подчеркнул, что 30% налоговых поступлений России поступает от нефти, поэтому важно говорить о мировом рынке нефти. По его словам, Россия ведет авантюрную деятельность, используя опасный теневой флот для транспортировки нефти по всему миру. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии указал, что против этого следует принять меры, но
Вопрос в том, что Украина может сделать, чтобы показать России, что продолжение войны в будущем будет еще более невыгодно.
Он заявил, что когда наступит пауза в боевых действиях, должно быть достигнуто перемирие, о чем говорили президент Украины, НАТО и партнеры.
О'Брайен упомянул, что в прошлом году 28 стран подписали с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, в котором обещали предоставить оборудование и обучение в течение десяти лет, чтобы Украина чувствовала, что может улучшить свою оборону.
Отвечая на вопрос, почему страны Запада не сбивают российские ракеты, нацеленные на гражданские объекты в Украине, заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии сказал, что ключевым является вопрос о том, в каком объеме силы НАТО могут быть вовлечены в конфликт.
Альянс договорился о защите своей территории, но случаются такие инциденты, как, например, прилет дронов в воздушное пространство Латвии или Румынии.
Он считает, что необходимо говорить о том, как защититься в таких случаях, но лидеры государств должны решать, участвовать ли в этом и в какой степени.
Галерея: Форум по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция"
Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос, почему страны так медленно идут к тому, чтобы позволить Украине использовать переданное ей оружие большой дальности для применения против военных целей на территории России подчеркнул, что трудно понять, почему эти процессы идут так медленно. Например, Нидерланды недавно разрешили использовать предоставленные Украине самолеты F-16 на территории России. Он подчеркнул, что такое разрешение должно быть всеобъемлющим, чтобы украинцы могли принимать военные решения о том, как лучше всего защитить себя.
Домбровский также подчеркнул, что Украина нуждается в больших поставках вооружений. Речь идет как о ПВО, так и о поставках вооружения и боеприпасов в целом.
Он обратил внимание на то, что Евросоюз выступил с инициативой обеспечить Украину одним миллиардом артиллерийских снарядов, а также увеличить ее производственные мощности. Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины важна, но ее недостаточно, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. По мнению Домбровскиса, Запад должен оказать такую поддержку.
Отвечая на вопрос о том, почему О'Брайен считает перемирие между Украиной и Россией возможным, заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии отметил, что без попыток установить перемирие его невозможно будет достичь.
Он отметил, что у российской стороны есть определенные уязвимые места, например, в обеспечении живой силой и боеприпасами. О'Брайен подчеркнул, что нет уверенности в том, что Россия сможет продолжать войну в том же духе еще долгое время.
О'Брайен сказал, что на данный момент неизвестно, когда может наступить момент для перемирия. Он предположил, что в ближайшие месяцы может появиться возможность обеспечить, чтобы Украина могла продолжать борьбу в течение нескольких лет, а не ждать очередной поставки каждый месяц, чтобы показать России, что трудности только увеличиваются.
Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии признал, что он не знает, будет ли этого достаточно - это может знать только Путин.
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