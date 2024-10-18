Фото Чиновник США: Россия потратила 650 млрд долларов из своих сбережения на "черный дней"

Отвечая на вопрос, почему страны Запада не сбивают российские ракеты, нацеленные на гражданские объекты в Украине, заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии сказал, что ключевым является вопрос о том, в каком объеме силы НАТО могут быть вовлечены в конфликт.

Альянс договорился о защите своей территории, но случаются такие инциденты, как, например, прилет дронов в воздушное пространство Латвии или Румынии.

Он считает, что необходимо говорить о том, как защититься в таких случаях, но лидеры государств должны решать, участвовать ли в этом и в какой степени.

Галерея: Форум по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция"

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос, почему страны так медленно идут к тому, чтобы позволить Украине использовать переданное ей оружие большой дальности для применения против военных целей на территории России подчеркнул, что трудно понять, почему эти процессы идут так медленно. Например, Нидерланды недавно разрешили использовать предоставленные Украине самолеты F-16 на территории России. Он подчеркнул, что такое разрешение должно быть всеобъемлющим, чтобы украинцы могли принимать военные решения о том, как лучше всего защитить себя.

Домбровский также подчеркнул, что Украина нуждается в больших поставках вооружений. Речь идет как о ПВО, так и о поставках вооружения и боеприпасов в целом.