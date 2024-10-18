В Улброке в многоквартирном доме жители в страхе, что их сосед с первого этажа однажды поставит под угрозу жизни окружающих. Вчерашний день, 17 октября, стал, возможно, генеральной репетицией этого мрачного сценария. В квартире жильца загорелся матрас. Об этом сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Жильцы дома в страхе - любящие выпить квартиранты устроили пожар
Мужчина, прикованный к инвалидной коляске, закурил. Неаккуратно брошенный окурок вызвал возгорание матраса. Соседи быстро отреагировали и вызвали пожарных.
Первой на место прибыла муниципальная полиция, которая вынесла из задымленной квартиры женщину. Позже пожарные спасли и хозяина квартиры. Остальные жильцы оставались в своих квартирах: "У него, видимо, загорелось одеяло. Они любили выпивать. Нас не эвакуировали, потому что ситуация была не такой серьезной".
Соседи отмечают, что сгоревшая квартира принадлежит самоуправлению, но дума Ропажского края пока не проявила особого интереса к тому, что происходит на ее территории.
"У нас у всех здесь частные квартиры. Это одна квартира самоуправления. Я так понял, что там жили его родители", - сказал местный житель.
По словам местных жителей, квартира мужчины приведена в плохое состояние. Например, в мае, после бурной вечеринки, в одном из окон образовалась большая дыра, и стекло до сих пор не заменили.
"Мы уже сообщили муниципалитету об этой квартире. Весь дом теряет тепло, потому что окно разбито уже полгода. Мы сами начинаем волноваться, мы ждали чего-то подобного", - говорит местный житель.
"В прошлом году был случай, когда он пил каждый день в течение двух месяцев и за один день весь подъезд был завален старой едой и мусором. Еще им нравится каждый день оставлять дверь открытой, и тогда из их квартиры воняет", - поделился житель.
В самоуправлении заявляют, что знают о сложной ситуации. 9 октября квартиру осмотрели и жильцам сказали, что они должны отремонтировать окно за свой счет, как это предусмотрено договором аренды.
Если этого не сделать, то социальная служба будет думать, как решить эту проблему. Что касается вопросов гигиены, то ситуацию уже пытались улучшить.
"Социальная служба не только провела переговоры, но и посетила жильцов и оказала практическую поддержку в обустройстве жилья, к сожалению, через некоторое время ситуация снова повторилась. Этой ситуацией занимается и социальная служба", - заверили в самоуправлении.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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