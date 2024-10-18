Видео Жильцы дома в страхе - любящие выпить квартиранты устроили пожар

Мужчина, прикованный к инвалидной коляске, закурил. Неаккуратно брошенный окурок вызвал возгорание матраса. Соседи быстро отреагировали и вызвали пожарных.

Первой на место прибыла муниципальная полиция, которая вынесла из задымленной квартиры женщину. Позже пожарные спасли и хозяина квартиры. Остальные жильцы оставались в своих квартирах: "У него, видимо, загорелось одеяло. Они любили выпивать. Нас не эвакуировали, потому что ситуация была не такой серьезной".

Соседи отмечают, что сгоревшая квартира принадлежит самоуправлению, но дума Ропажского края пока не проявила особого интереса к тому, что происходит на ее территории.

"У нас у всех здесь частные квартиры. Это одна квартира самоуправления. Я так понял, что там жили его родители", - сказал местный житель.

По словам местных жителей, квартира мужчины приведена в плохое состояние. Например, в мае, после бурной вечеринки, в одном из окон образовалась большая дыра, и стекло до сих пор не заменили.