"Это концлагерь". История украинского морпеха, который год молчал в российском плену

«В плену я часто видел во сне родных. Вспоминал, как ходил с родителями в разные рестораны, как путешествовал. Прокручивал в голове разговоры с интересными людьми. Планировал, что буду делать по возвращении из плена. Например, какое кино посмотрю, какую музыку послушаю, что я буду есть».

Белорусские сухпайки по дороге домой

Когда Юрия Гульчука везли на обмен, он долго не мог поверить, что это в самом деле так, что это не сон и не игра его воображения.

«У россиян есть такое развлечение, такая психологическая игра, когда при перевозке пленного с одного места на другое они говорят, что это обмен. Человек готовится увидеть родных, а его привозят в новую тюрьму и пускают на «приемку», то есть бьют перед оформлением», — объясняет морпех.

Когда конвойный поздравил их с тем, что они едут на обмен, другие украинские военные тоже в это не поверили. Один из них ответил, что он уже в седьмой раз едет на обмен. После «четвертого обмена» на «приемке» ему сломали коленную чашечку.

Юрий Гульчук в тот день готовился к новой боли, а не к встрече с мамой: «Я на собственном опыте прочувствовал несколько таких «приемок». Я готовился к еще одной «приемке». Понимал, что мне будет конкретно больно через час-два, или день-два».