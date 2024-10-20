Центр защиты детей с начала учебного года уже получил ряд жалоб на насилие среди школьников

В Центр поступили четыре жалобы от анонимных лиц и три - от родителей детей.

Жители жаловались, что дети называют друг друга уничижительными именами, отпускают язвительные, уничижительные и оскорбительные комментарии, например, по поводу роста ребенка. Также поступали жалобы на то, что одноклассник настраивает других детей против одного ребенка.

Люди также обращались за помощью в связи с предполагаемыми случаями физического насилия в школе. Например, одноклассник ударил ученика кулаком в живот или дал пощечину, разбросал личные вещи ученика, толкнул его на пол во время урока физкультуры.

Одна жалоба на предполагаемое насилие в средней школе не подтвердилась, а по шести жалобам еще ведется расследование.

По сравнению с сентябрем 2023 года, в этом году было получено на одну жалобу меньше. Пять из восьми жалоб, поступивших в тот период, были подтверждены. За помощью в основном обращались анонимные лица и родители детей.

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