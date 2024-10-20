Украинские дроны атаковали крупный оборонный завод в России

"На этом заводе противник производит взрывчатку, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боевые части для ракетных комплексов", - сообщил источник BBC в Службе безопасности Украины (СБУ).

Российские телеграм-каналы пишут, что в районе завода были слышны взрывы и виден белый дым. Пока данных о нанесенном ущербе нет.

Власти Нижегородской области сообщили, что средства ПВО ночью отразили атаку беспилотников на промзону в Дзержинске. По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории предприятия, получили легкие осколочные ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой.

В целом Минобороны РФ сообщило в воскресенье об уничтожении 110 беспилотников над семью регионами. 43 беспилотника были сбиты над территорией Курской области, 27 – над Липецкой областью, 18 – над территорией Орловской области, 8 в Нижегородской области, 7 в Белгородской области, 6 в Брянской области, и один – над территорией Московской области.

Между тем, российские войска вечером в субботу, 19 октября, нанесли удар по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами. По последним данным, пострадали 17 человек, восемь из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены семь многоквартирных домов, гостиница, магазин, административное здание и учебное заведение. Получили повреждения около полутора десятков автомобилей, среди них пожарные и полицейские машины, а также карета скорой помощи.

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