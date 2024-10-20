Европол раскрыл сеть контрабанды рецептурных лекарств в Эстонии, Румынии, Финляндии и Сербии

Как сообщает Rus.Postimees, в ходе масштабной операции, проведенной полицией Румынии, Эстонии, Финляндии и Сербии, были задержаны 47 человек и конфисковано более 6 миллионов таблеток. Операцию координировал Евроюст при поддержке Европола.

Преступная группировка, действовавшая в Европе, приобретала таблетки у криминальных сетей в Сербии. Лекарства, предназначенные для лечения тревожности, судорог и бессонницы, прятали в автомобильных шинах и одежде, а затем доставляли в Румынию и Эстонию. После этого таблетки переправлялись в северные страны, где члены банды сбывали их на улицах Финляндии и Норвегии.

По оценкам Евроюста, рыночная стоимость таблеток составляет около 12,5 миллиона евро.

Румынские власти начали расследование в отношении группировки. В связи с международной деятельностью группировки в Румынии, Эстонии, Финляндии и Сербии было организовано международное сотрудничество при поддержке Евроюста и Европола.

Власти этих стран через Евроюст создали совместную следственную группу для обмена информацией, доказательствами и координации операций. Следственные действия также проводились в Венгрии, Словакии, Польше, Литве и Латвии.

В ходе операции были конфискованы крупные партии таблеток, наличные деньги, мобильные телефоны, огнестрельное оружие и дорогие автомобили. В Румынии арестованы два дома.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщил изданию Postimees, что полиция предоставит комментарии по операции на следующей неделе.

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