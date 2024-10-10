Фото и Видео Европол: нарколаборатория под Алуксне являлась одной из крупнейших в Европе

Галерея: Обнаруженное производство наркотиков под Алуксне

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в окрестностях Алуксне было обнаружено и ликвидировано крупнейшее в истории Латвии производство наркотиков, а стоимость изъятой готовой продукции составила не менее 400 млн евро.

Видео: Обнаруженное производство наркотиков под Алуксне

В ходе операции были задержаны восемь членов международной преступной группировки. Среди задержанных, возраст которых составляет от 24 до 35 лет, пять граждан Украины, двое граждан Польши и один гражданин Армении. Шестеро из них заключены под стражу.

Уголовно-процессуальные действия проводились одновременно в нескольких городах Латвии, в том числе было проведено семь обысков.

В целом в ходе обысков было изъято более тонны готового синтетического наркотика клефедрон, более 38 000 литров различных химических жидкостей, которые, согласно экспертизе, являются прекурсорами, то есть материалами для производства синтетических наркотиков. Также были изъяты лабораторное оборудование и различные предметы, связанные с производством наркотиков, пять автомобилей - три легковых и два грузовых, несколько мобильных телефонов, SIM-карты, роутеры, ноутбук и др.

Экспертиза по определению точного веса и состава изъятых веществ продолжается.

Как заявил на пресс-конференции начальник Госполиции Арманд Рукс, изъятые наркотики находились на различных стадиях производства, поэтому после завершения экспертизы их объем может увеличиться до нескольких тонн.

"Это крупнейшая лаборатория по производству наркотиков, когда-либо обнаруженная в Латвии", - сказал Рукс.