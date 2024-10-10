Обнаруженная в Латвии, в окрестностях Алуксне, нелегальная лаборатория была одним из основных мест производства синтетических наркотиков в Европе, о чем свидетельствует ее появление в ряде расследований по всей Европе, подчеркивается в заявлении Европейского полицейского управления (Европола).
Фото и Видео ⟩ Европол: нарколаборатория под Алуксне являлась одной из крупнейших в Европе
Европол заявил, что тесно сотрудничал с латвийскими партнерами для выявления и отслеживания преступной сети, ответственной за производство и распространение синтетических веществ, включая синтетический катинон и другие наркотики высокого риска.
В ведомстве рассказали, что среди арестованных были ключевые лица преступной организации.
Европол также направил свою тактическую группу для оказания помощи в ликвидации лаборатории.
Он же помог быстро и точно идентифицировать наркотики и химические вещества на месте.
"Такая быстрая идентификация была необходима для обеспечения сохранности важных улик", - заявили в ведомстве.
Видео: Обнаруженное производство наркотиков под Алуксне
Подчеркивается, что ликвидация подобных подпольных нарколабораторий является приоритетом Европола в борьбе с производством и распространением нелегальных наркотиков на всей территории Европы.
"Эти подпольные производства представляют серьезную угрозу общественной безопасности не только из-за вредных веществ, которые они производят, но и из-за рисков для окружающей среды и здоровья, связанных с их незаконной деятельностью.
Преследуя эти лаборатории, Европол и его партнеры стремятся нарушить цепочки поставок организованных преступных групп. Эти усилия являются важной частью более широкой стратегии Европола по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - отмечается в заявлении ведомства.
Галерея: Обнаруженное производство наркотиков под Алуксне
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в окрестностях Алуксне было обнаружено и ликвидировано крупнейшее в истории Латвии производство наркотиков, а стоимость изъятой готовой продукции составила не менее 400 млн евро.
Видео: Обнаруженное производство наркотиков под Алуксне
В ходе операции были задержаны восемь членов международной преступной группировки. Среди задержанных, возраст которых составляет от 24 до 35 лет, пять граждан Украины, двое граждан Польши и один гражданин Армении. Шестеро из них заключены под стражу.
Уголовно-процессуальные действия проводились одновременно в нескольких городах Латвии, в том числе было проведено семь обысков.
В целом в ходе обысков было изъято более тонны готового синтетического наркотика клефедрон, более 38 000 литров различных химических жидкостей, которые, согласно экспертизе, являются прекурсорами, то есть материалами для производства синтетических наркотиков. Также были изъяты лабораторное оборудование и различные предметы, связанные с производством наркотиков, пять автомобилей - три легковых и два грузовых, несколько мобильных телефонов, SIM-карты, роутеры, ноутбук и др.
Экспертиза по определению точного веса и состава изъятых веществ продолжается.
Как заявил на пресс-конференции начальник Госполиции Арманд Рукс, изъятые наркотики находились на различных стадиях производства, поэтому после завершения экспертизы их объем может увеличиться до нескольких тонн.
"Это крупнейшая лаборатория по производству наркотиков, когда-либо обнаруженная в Латвии", - сказал Рукс.
Наркотики предназначались не для латвийского рынка, а, возможно, для других европейских стран - например, скандинавских, а также для российского и белорусского рынков. 1 грамм такого наркотика продается на улицах по 20-25 евро.
Рукс сообщил, что лаборатория на территории Латвии работала недолго - несколько месяцев, потому что таков метод деятельности группировки.
Как заявил начальник управления по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями Госполиции Петерис Бауска, изъятый наркотик очень опасен и вызывает сильное привыкание. За последние годы это второй случай изъятия в Латвии данного вещества, которое известно как "наркотик счастья" и употребляется в качестве стимулятора, например, посетителями дискотек.
Рукс подтвердил, что данное производство наркотиков не связано с латвийским лидером организованной преступности Юрием Спиридоновым, арестованным в сентябре, и членами его группировки, в том числе задержанными в Испании.
Галерея: Обнаруженное производство наркотиков под Алуксне
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