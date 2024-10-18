Видео СМИ: первое видео с, возможно, северокорейскими солдатами в России

"Северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение", - говорится в аннотации к видео.

А также утверждается, что кадрам не более 72 часов.

В центре сообщили, что видео было снято на Сергеевском полигоне. Он расположен в Приморском крае на Дальнем Востоке России.

Саме так солдатів КНДР екіпірують у російське спорядження

На відео Сергіївський полігон на Далекому Сході росії. pic.twitter.com/yjGPinLe2V — Кit 😸 Mike❗️ (@Andrej_171980) October 18, 2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил несколько дней назад, что Северная Корея де-факто уже присоединилась к войне России против Украины.

Ранее сообщалось, что разведка Южной Кореи и ГУР полагают, что тысячи северокорейских военных начнут воевать за РФ уже в ноябре. Сеул видит в отправке Пхеньяном войск в Россию серьезную угрозу безопасности для всего международного сообщества.