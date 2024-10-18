Солдаты северокорейской армии уже проходят подготовку на территории России, прежде чем их, вероятно, отправят на фронт в Украину. В интернете появилось первое видео, на котором якобы запечатлены северокорейские солдаты. Видео, снятое в помещении, было опубликовано Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности. На кадрах видно, как группе солдат восточной внешности выдают снаряжение, сообщает украинское СМИ "УНИАН".
Видео ⟩ СМИ: первое видео с, возможно, северокорейскими солдатами в России
"Северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение", - говорится в аннотации к видео.
А также утверждается, что кадрам не более 72 часов.
В центре сообщили, что видео было снято на Сергеевском полигоне. Он расположен в Приморском крае на Дальнем Востоке России.
Саме так солдатів КНДР екіпірують у російське спорядження— Кit 😸 Mike❗️ (@Andrej_171980) October 18, 2024
На відео Сергіївський полігон на Далекому Сході росії. pic.twitter.com/yjGPinLe2V
Президент Украины Владимир Зеленский заявил несколько дней назад, что Северная Корея де-факто уже присоединилась к войне России против Украины.
Ранее сообщалось, что разведка Южной Кореи и ГУР полагают, что тысячи северокорейских военных начнут воевать за РФ уже в ноябре. Сеул видит в отправке Пхеньяном войск в Россию серьезную угрозу безопасности для всего международного сообщества.
По данным южнокорейской разведки, в восточных регионах России для участия в войне в Украине проходят подготовку около 12 тысяч северокорейских солдат. Об этом сообщило в четверг, 17 октября, агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку. При этом указывается, что технический персонал из КНДР уже на месте оказывает помощь российским военнослужащим в обслуживании ракетных установок.
Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию The War Zone, что северорокорейские солдаты будут готовы принять участие в боевых действиях уже с 1 ноября. По словам Буданова, пехотные войска из КНДР будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первое подразделение из 2600 солдат, как ожидается, будет направлено в Курскую область. Куда отправятся остальные северокорейские войска, пока неясно. "Сейчас у нас нет полной картины", - приводит The War Zone слова главы ГУР.
Позже стало известно, что Пхеньян отправил несколько тысяч своих солдат на обучение в Россию. По данным Украины, Кремль хочет к 1 ноября подготовить 11 тысяч корейских военных для отправки в Украину.
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