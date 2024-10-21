Видео Старая Рига превратилась в бесплатную стоянку для электромобилей

"Если мы посмотрим чисто на цену в салоне, то электромобили в среднем дороже на 10-15%, но если мы посмотрим на рынок подержанных автомобилей, а Латвия - это в основном рынок подержанных автомобилей, то эта цена стабилизировалась. (...) Есть два электромобиля, которые подпадают под планку в 25 тысяч евро, да, но это предложение, мягко говоря, никакое, поэтому нам нужно как можно более широкое предложение. Со следующего года и у французов, и у немцев будут автомобили действительно бюджетного класса, которые смогут преодолевать большие расстояния и будут соответствовать всем важным требованиям", - отмечает Мендзиньш из Общества электромобилей.

Государство с апреля 2022 года поддерживает людей, покупающих автомобили с нулевым или низким уровнем выбросов, с помощью специальной программы. Особый всплеск программы пришелся на последние месяцы, достигнув наивысшего спроса в сентябре, когда софинансирование государства приблизилось к одному миллиону евро в месяц. Всего за два с половиной года за 10 миллионов евро софинансировалась покупка двух с половиной тысяч электромобилей. Как новых, так и пользованных, которые стали популярнее в последние месяцы. Больше всего покупателей - в Риге и пригороде.

Ответственное министерство еще только планирует оценить, насколько удачной была программа по поддержке электромобилей. "Определенно мы до конца года - программа завершается в конце года - оценим, каков спрос, насколько велик интерес людей. Сейчас мы уже видим, что интерес заслуживает поддержки. Каждый третий, подающий заявку на электромобиль или гибрид, - многодетная семья. Что говорит о том, что у людей есть интерес", - считает министр климата и энергетики Каспар Мелнис.

Однако сомнительно, что 15 миллионов евро, выделенные на поддержку покупки электромобилей, нынешними темпами будут потрачены до конца года. Осталось еще около трети.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!