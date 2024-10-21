Езда по полосам общественного транспорта и бесплатные стоянки в центре Риги - одни из плюсов, которые по крайней мере часть покупателей новых машин вынуждают сделать выбор в пользу электрокаров. В последние годы больше всего электромобилей парковалось в Риге и пригороде столицы, и днем это ощущается в центре города, особенно в Старой Риге, где теперь мало кто платит за стоянку, сообщает передача Латвийского телевидения De Facto.
Видео ⟩ Старая Рига превратилась в бесплатную стоянку для электромобилей
В Латвии электромобили составляют 1% общего автопарка, но только не в Старой Риге и центре столицы. Там на отдельных стоянках можно заметить, что каждый третий или даже каждый второй автомобиль - с электродвигателем. Это связано с тем, что в Риге даже на самых дорогих платных стоянках разрешается оставлять электромобиль бесплатно.
В Старой Риге за парковку автомобиля нужно платить начиная с шести утра и до полуночи. Первый час - 5 евро, каждый последующий - 8 евро. Если кто-то хочет оставить свою бензиновую или дизельную машину в Старой Риге на сутки, то придется потратить 141 евро. Но не владельцам электрокаров - они могут стоять бесплатно сколько хотят.
Вероятно, водители, которые могут позволить себе электромобиль, могли бы заплатить и за стоянку в центре города, однако это осознанно введенная Рижским самоуправлением скидка, чтобы стимулировать использование электромобилей. Когда ее ввели в 2016 году, электромобилей было мало, но за последнее десятилетие число автомобилей с электродвигателем (вместе с гибридными моделями) в Латвии выросло в пять раз, превысив восемь тысяч. И теперь Старый город стал огромной стоянкой.
"Сейчас статистика показывает, что в Старой Риге действительно довольно большой наплыв электромобилей. В принципе, если посмотреть, то полную цену за стоянку автомобиля в Старой Риге платят всего 5% водителей. Так как большая часть здесь - электромобили, плюс, к сожалению, мы должны признать, что происходит и подделка инвалидных знаков", - говорит председатель комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс.
Предприятие Rīgas satiksme, которое обслуживает платные автостоянки, точный учет числа электромобилей не ведет. Впрочем, и на глаз видно, что и за пределами Старой Риги на дорогих стоянках в центре города довольно много припаркованных бесплатно электрокаров. Эти машины не загрязняют воздух так сильно, как автомобили с двигателем внутреннего сгорания, однако в центр они все-таки ездят и место занимают.
В Риге на электромобиле разрешено ездить и по полосам общественного транспорта, что является еще одним искушением передвигаться по городу на машине. Закономерно, что эти блага рекламируют и продавцы электромобилей. Автоторговцы приписывают к плюсам и возможность бесплатного въезда в Юрмалу.
По словам члена правления Латвийского общества электромобилей Карлиса Мендзиньша, для покупателей в Латвии главным при покупке электромобиля является не фактор окружающей среды: "Когда мы опрашивали владельцев электромобилей о том, что было главным мотивом их выбора, на первом месте оказывалась экономия, в том числе и бесплатные стоянки Rīgas satiksme, и полоса общественного транспорта, где можно сэкономить время, и налоги, а теперь и субсидии. Так что главным мотивом приобретения электромобиля является экономический".
Депутаты Рижской думы считают, что преимущества для водителей электромобилей нужно сохранить.
"Их общая направленность будет заключаться не в уменьшении существующих скидок, в частности, проезд по полосам, стоянки. К чему мы идем, но такого точного решения пока нет, но будет несколько обсуждений и все остальное, - создание так называемых нулевых зон в центре Риги, где предпочтение будет отдано всем видам электромобилей", - рассказал председатель комитета Рижской думы по жилью и среде Виестурс Зепс.
Глава ответственного за сферу сообщения комитета думы Пулкс допускает, что что-то нужно делать с длительной стоянкой в Вецриге: "Что касается Вецриги, возможно, нам потребуется начать дискуссии о том, что машина, соответственно, не может находиться весь день в одном месте, что приезжает с утра, не знаю, работает и уезжает, что через пару часов ей нужно будет переместиться, хотя бы в другое место. Или же снизить возможность бесплатно парковаться в Старой Риге дольше двух часов".
О возможных изменениях в порядок автостоянок в Старой Риге в думе были неофициальные разговоры, однако никакого письменного проекта пока что нет. Одним из симптомов, которые, возможно, заставят их более широко пересмотреть поддержку пользователей электромобилей в городе, опрошенные депутаты думы считают, например, образование пробок на полосах общественного транспорта, что пока не актуально.
Привилегии электромобилей доступны только платежеспособным. Новый электромобиль в базовой комплектации без PVN и дополнительного оборудования стоит более 20 тысяч евро.
"Если мы посмотрим чисто на цену в салоне, то электромобили в среднем дороже на 10-15%, но если мы посмотрим на рынок подержанных автомобилей, а Латвия - это в основном рынок подержанных автомобилей, то эта цена стабилизировалась. (...) Есть два электромобиля, которые подпадают под планку в 25 тысяч евро, да, но это предложение, мягко говоря, никакое, поэтому нам нужно как можно более широкое предложение. Со следующего года и у французов, и у немцев будут автомобили действительно бюджетного класса, которые смогут преодолевать большие расстояния и будут соответствовать всем важным требованиям", - отмечает Мендзиньш из Общества электромобилей.
Государство с апреля 2022 года поддерживает людей, покупающих автомобили с нулевым или низким уровнем выбросов, с помощью специальной программы. Особый всплеск программы пришелся на последние месяцы, достигнув наивысшего спроса в сентябре, когда софинансирование государства приблизилось к одному миллиону евро в месяц. Всего за два с половиной года за 10 миллионов евро софинансировалась покупка двух с половиной тысяч электромобилей. Как новых, так и пользованных, которые стали популярнее в последние месяцы. Больше всего покупателей - в Риге и пригороде.
Ответственное министерство еще только планирует оценить, насколько удачной была программа по поддержке электромобилей. "Определенно мы до конца года - программа завершается в конце года - оценим, каков спрос, насколько велик интерес людей. Сейчас мы уже видим, что интерес заслуживает поддержки. Каждый третий, подающий заявку на электромобиль или гибрид, - многодетная семья. Что говорит о том, что у людей есть интерес", - считает министр климата и энергетики Каспар Мелнис.
Однако сомнительно, что 15 миллионов евро, выделенные на поддержку покупки электромобилей, нынешними темпами будут потрачены до конца года. Осталось еще около трети.
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